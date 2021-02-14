У Зеленского ожидают продолжения сотрудничества с МВФ

Советник Президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украина ожидает продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Сейчас идет техническая часть переговоров сразу по трем направлениям.
Об этом шла речь в эфире «Радио НВ».
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По словам Устенко, сейчас представители фонда ведут переговоры с Минфином, с Минюстом и Нацбанком. Переговоры связаны «с юридическими аспектами, а не с экономикой в целом».
«С Минфином более или менее понятно, что обсуждается: параметры 2022 года, некоторые аспекты относительно этого года, но они не такие принципиальные, что их невозможно решить. Идет повестка из НБУ, там тоже более-менее все понятно и тоже ощутимый прогресс был», — рассказал он.
Устенко отметил, что сейчас нет поводов для беспокойства из-за заявлений МВФ относительно сотрудничества с Украиной.
«Я не вижу серьезных проблем, не думаю, что нам надо немедленно начать беспокоиться из-за заявлений со стороны МВФ — точно не стоит. Во-первых, мы ожидаем, что сотрудничество будет продолжено. Во-вторых, страна в этом году находится на восстановительной траектории», — сказал советник Президента.
Единственным «узким местом» в переговорах Украины с МВФ, как отметил Устенко, является «восстановление украинской антикоррупционной архитектуры».
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