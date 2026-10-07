Минобороны отменит часть закупок и высвободит 15,6 млрд грн

Министерство обороны Украины и Генеральный штаб ВСУ пересмотрели часть запланированных и действующих закупок вооружения. Общая сумма денежных средств, которая высвободится по результатам этого пересмотра, составляет 15,6 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
«Высвобожденные деньги будут направлены на закупку вооружения и средств, которые больше отвечают актуальным потребностям армии», — говорится в сообщении.
Почему пересмотрели закупки
Решение было принято с учетом актуальных потребностей военных и того, как изменился ход военных действий. В основе лежит совместный анализ Министерства обороны и Генерального штаба действующих контрактов и запланированных закупок.
По результатам анализа определены закупки, которые на сегодняшний день утратили приоритетность или требуют пересмотра. Часть соответствующих контрактов будет расторгнута, от заключения части запланированных контрактов откажутся.
По отдельным позициям объемы поставок скорректировались в соответствии с актуальной потребностью.