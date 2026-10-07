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Минобороны отменит часть закупок и высвободит 15,6 млрд грн

Казна и Политика
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Контракты будут разрывать в соответствии с законодательством
Контракты будут разрывать в соответствии с законодательством
Министерство обороны Украины и Генеральный штаб ВСУ пересмотрели часть запланированных и действующих закупок вооружения. Общая сумма денежных средств, которая высвободится по результатам этого пересмотра, составляет 15,6 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
«Высвобожденные деньги будут направлены на закупку вооружения и средств, которые больше отвечают актуальным потребностям армии», — говорится в сообщении.

Почему пересмотрели закупки

Решение было принято с учетом актуальных потребностей военных и того, как изменился ход военных действий. В основе лежит совместный анализ Министерства обороны и Генерального штаба действующих контрактов и запланированных закупок.
По результатам анализа определены закупки, которые на сегодняшний день утратили приоритетность или требуют пересмотра. Часть соответствующих контрактов будет расторгнута, от заключения части запланированных контрактов откажутся.
По отдельным позициям объемы поставок скорректировались в соответствии с актуальной потребностью.
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Среди причин пересмотра закупок в Минобороны назвали:
  • тактико-технические характеристики отдельных видов вооружения больше не отвечают актуальным боевым задачам;
  • поставщики не имеют возможности изготовить запланированное количество вооружения, или соответствующие образцы до сих пор не прошли кодификацию;
  • часть потребностей уже закрывают поставки за счет стран-партнеров;
  • отдельные боевые задачи можно выполнять более дешевыми средствами, что позволяет за тот же ресурс закупить их в большем количестве.
Генеральный штаб определил окончательный список закупок для пересмотра. Министерство обороны передало соответствующие документы Агентству оборонных закупок для реализации решения.

Контракты будут расторгать в соответствии с законодательством

Расторжение действующих контрактов будет происходить в соответствии с законодательством. Перечень вооружения по отмененным контрактам не будет обнародован.
Все производители, которых касаются изменения, были проинформированы о дальнейших действиях по контрактам.
По материалам:
Finance.ua
БюджетМиноборони
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