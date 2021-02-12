Потребители финуслуг в прошлом году обратились в НБУ 15 тыс. раз: на что жалуются клиенты

В течение 2020 года Национальный банк получил и обработал 15 904 письменных обращения. Чаще всего потребители обращаются по поводу кредитов.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
«Во втором полугодии 2020 года количество обращений в Национальный банк выросло по сравнению с первым полугодием. Причина — расширение полномочий Национального банка, с 1 июля 2020 г. стал регулятором небанковских финансовых учреждений: финансовых, страховых, лизинговых, факторинговых компаний, ломбардов и кредитных союзов», — говорится в сообщении.
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В контакт-центр Национального банка в течение 2020 года поступило 33 550 обращений.
На что больше всего жалуются украинцы:
Среди самых распространенных тем в обращениях потребителей о работе небанковских финансовых учреждений:
В около 40% письменных обращений были выявлены признаки нарушений прав потребителей.
Типичные нарушения прав потребителей, выявленные в 2020 году:
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