Потребители финуслуг в прошлом году обратились в НБУ 15 тыс. раз: на что жалуются клиенты

В течение 2020 года Национальный банк получил и обработал 15 904 письменных обращения. Чаще всего потребители обращаются по поводу кредитов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Во втором полугодии 2020 года количество обращений в Национальный банк выросло по сравнению с первым полугодием. Причина — расширение полномочий Национального банка, с 1 июля 2020 г. стал регулятором небанковских финансовых учреждений: финансовых, страховых, лизинговых, факторинговых компаний, ломбардов и кредитных союзов», — говорится в сообщении.

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В контакт-центр Национального банка в течение 2020 года поступило 33 550 обращений.

На что больше всего жалуются украинцы:

главной темой письменных обращений граждан относительно работы банков стали отношения по кредитным договорам — обработано 2690 письменных обращений;

1594 обращения по поводу электронных платежных средств и расчетов;

946 — касались качества обслуживания в банках;

391 — отношений по депозитным договорам;

779 — прочие вопросы.

Среди самых распространенных тем в обращениях потребителей о работе небанковских финансовых учреждений:

отношения по кредитам — 3064;

коллекторская деятельность — 2171;

отношения по обязательным видам страхования — 1271;

отношения с кредитными союзами — 326;

отношения по добровольным видам страхования — 228;

по обработке персональных данных — 189;

прочие вопросы — 740 обращений.

В около 40% письменных обращений были выявлены признаки нарушений прав потребителей.

Типичные нарушения прав потребителей, выявленные в 2020 году:

агрессивное поведение коллекторов;

нарушение правил обработки персональных данных потребителей;

навязывание дополнительных услуг: оформление кредитной карты при получении пенсионной или зарплатной, страхование жизни при обмене валют и т. д. ;

; изменение тарифов на обслуживание счета в банке без предупреждения потребителя;

неправомерные начисления процентов, комиссий, штрафов и пени по кредитным договорам;

внесение неправомерных пунктов в текст договора и нарушение норм законодательства Украины.

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