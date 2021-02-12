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Как правильно декларировать банковские счета

Как правильно декларировать банковские счета

Национальное агентство по предупреждению коррупции разъяснило, как правильно внести информацию о банковских счетах.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Особенности декларирования банковских счетов:

  • нужно декларировать все банковские или другие финансовые учреждения (в том числе за рубежом), в которых у вас или члена вашей семьи открыты счета;
  • под обязанность декларирования подпадают счета, открытые по любому типу (текущие, депозитные, условного хранения (эскроу) и др.). К примеру, это могут быть счета, которые вы открыли несовершеннолетним детям для проведения ими расчетов, или же счета, на которые поступают выплаты в связи с рождением ребенка;
  • к финансовым учреждениям могут принадлежать, например кредитные союзы, негосударственные пенсионные фонды, фонды финансирования строительства и другие юридические лица, исключительным видом деятельности которых является предоставление финансовых услуг, а в случаях, прямо определенных законом, — другие услуги (операции), связанные с предоставлением финансовых услуг;
  • в декларации указываются номера счетов, к которым такие карты выданы, но не указываются номера самих банковских карт. Соответственно номер, указанный на вашей карте, не является номером счета. Так, например, номера счетов клиентов банков формируются по стандарту IBAN;
  • если вы инвестировали средства в застройщика, то у вас также может быть открыт счет. Так как согласно Закону Украины «О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью», система функционирования фонда финансирования строительства предполагает открытие управляющим счета доверителю в системе учета прав требования доверителей ФФС;
  • если вы или член вашей семьи открываете валютный счет в учреждении банка-нерезидента, то вы обязаны в десятидневный срок уведомить об этом Национальное агентство в установленном порядке, с указанием номера счета и местонахождения банка-нерезидента.

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Такая возможность уже предусмотрена в личном кабинете в Реестре деклараций. Для уведомления нужно нажать кнопку «Новое сообщение об открытии валютного счета».

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По материалам Finance.UA
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