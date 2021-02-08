Как оформить перерасчет за отопление, если в жилище холодно

У украинцев есть возможность пересмотреть платежки, если дома холодно.
Об этом пишет сайт «Сегодня».
Эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко предупреждает: дело может быть не в самых радиаторах: «Неправильно считать температуру непосредственно самой батареи — очень она горячая или не очень горячая. Может быть так, что батарея слишком горячая, а в комнате холодно. Почему? Потому что окна стоят старые, дует со всех сторон, нет нормальной изоляции дома, очень тонкие стены
Тепла может не хватать из-за перепланировки квартиры, а также неправильно установленных радиаторов или теплого пола. Если от этого пострадали соседи, возмещать их убытки должны будут сами жильцы дома.
А если вы уверены в том, что дома холодно именно из-за некачественного отопления, нужно:
Если ваши обращения игнорируют, позовите двух соседей и самостоятельно составьте акт в произвольной форме. Заверьте его подписями и отправьте в обслуживающую компанию и теплопоставщику.
Если же с услугой действительно есть проблемы, а перерасчет не делают, нужно обращаться в суд с иском о защите прав потребителя.
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