Как оформить перерасчет за отопление, если в жилище холодно

У украинцев есть возможность пересмотреть платежки, если дома холодно.

Об этом пишет сайт «Сегодня».

Эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко предупреждает: дело может быть не в самых радиаторах: «Неправильно считать температуру непосредственно самой батареи — очень она горячая или не очень горячая. Может быть так, что батарея слишком горячая, а в комнате холодно. Почему? Потому что окна стоят старые, дует со всех сторон, нет нормальной изоляции дома, очень тонкие стены и т. п. »

Тепла может не хватать из-за перепланировки квартиры, а также неправильно установленных радиаторов или теплого пола. Если от этого пострадали соседи, возмещать их убытки должны будут сами жильцы дома.

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А если вы уверены в том, что дома холодно именно из-за некачественного отопления, нужно:

обратиться в обслуживающую компанию ( ЖЭК или ОСМД ) и в компанию — поставщик тепла;

или ) и в компанию — поставщик тепла; назначить дату и время для комиссии, которая проведет осмотр и составит акт о качестве услуги;

запросить перерасчет/подать заявку на возобновление услуги.

Если ваши обращения игнорируют, позовите двух соседей и самостоятельно составьте акт в произвольной форме. Заверьте его подписями и отправьте в обслуживающую компанию и теплопоставщику.

Если же с услугой действительно есть проблемы, а перерасчет не делают, нужно обращаться в суд с иском о защите прав потребителя.

Справка Finance.ua:

В январе в Киеве средневзвешенный тариф на услугу централизованного отопления в домах, оснащенных домовыми приборами учета тепла, составил 33 грн/кв. м.

Киевляне в январе 2021 года заплатят за потребление тепловой энергии на 10% больше, чем в декабре 2020 года, из-за снижения температуры.