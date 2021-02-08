Витренко хочет перевести облгазы на «стимулирующий» тариф

Операторы ГРС должны перейти на стимулирующее тарифообразование для оптимизации своих расходов.

Об этом во время встречи с Европейской Бизнес Ассоциацией сказал и.о. министра Юрий Витренко.

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«Мы хотим, чтобы операторы ГРС перешли на европейские правила, так называемый „стимулирующий“ тариф. Расходы должны рассчитываться на базе расходов эффективного оператора, а не конкретного оператора. Это важно, потому что может быть конкретный оператор — например, в городе Лубны — во-первых, очень маленький, а во-вторых, неэффективный. У него тариф был в 6 раз выше, чем в Киеве. Это не очень правильно», — цитирует Витренко сайт UаEnеrgy.

По его словам, эффективность оператора будет определять регулятор в сфере энергетики, поскольку операторы ГРС относятся к категории естественных монополий. Кроме того, регулятор будет следить, чтобы тариф не был слишком высок и потребители не стали отказываться из-за этого от услуг облгазов.

«Он видит, у него много операторов. Видит, какие средние удельные расходы одного оператора, другого оператора. Он может сказать: да, у тебя такие расходы, но они великоваты. Они не эффективны. Объединяйся с кем-то. Или покупай услуги на аутсорс», — добавил Витренко и отметил, что неэффективные расходы не могут быть переложены на потребителей.

Глава Минэнерго также отметил, что расходы облгазов должны осуществляться прозрачным образом.

«Например — через ProZorro. Чтобы когда они покупают какие-то материалы, мы понимали, что эти средства не выводятся», — отметил и.о. министра.

На сайте Верховной Рады обнародован текст законопроекта № 5020 о внесении изменений к закону о публичных закупках относительно закупок естественных монополий, который относит операторов систем распределения газа, э/э, водо- и теплоснабжения к заказчикам, осуществляющим закупки через систему ProZorro.

Кроме того, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров разрабатывает законопроект об укрупнении облгазов, что позволит снять вопрос о заоблачных платежи за распределение газа (так называемую абонплату).