Витренко хочет перевести облгазы на «стимулирующий» тариф

Операторы ГРС должны перейти на стимулирующее тарифообразование для оптимизации своих расходов.
Об этом во время встречи с Европейской Бизнес Ассоциацией сказал и.о. министра Юрий Витренко.
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«Мы хотим, чтобы операторы ГРС перешли на европейские правила, так называемый „стимулирующий“ тариф. Расходы должны рассчитываться на базе расходов эффективного оператора, а не конкретного оператора. Это важно, потому что может быть конкретный оператор — например, в городе Лубны — во-первых, очень маленький, а во-вторых, неэффективный. У него тариф был в 6 раз выше, чем в Киеве. Это не очень правильно», — цитирует Витренко сайт UаEnеrgy.
По его словам, эффективность оператора будет определять регулятор в сфере энергетики, поскольку операторы ГРС относятся к категории естественных монополий. Кроме того, регулятор будет следить, чтобы тариф не был слишком высок и потребители не стали отказываться из-за этого от услуг облгазов.
«Он видит, у него много операторов. Видит, какие средние удельные расходы одного оператора, другого оператора. Он может сказать: да, у тебя такие расходы, но они великоваты. Они не эффективны. Объединяйся с кем-то. Или покупай услуги на аутсорс», — добавил Витренко и отметил, что неэффективные расходы не могут быть переложены на потребителей.
Глава Минэнерго также отметил, что расходы облгазов должны осуществляться прозрачным образом.
«Например — через ProZorro. Чтобы когда они покупают какие-то материалы, мы понимали, что эти средства не выводятся», — отметил и.о. министра.
На сайте Верховной Рады обнародован текст законопроекта № 5020 о внесении изменений к закону о публичных закупках относительно закупок естественных монополий, который относит операторов систем распределения газа, э/э, водо- и теплоснабжения к заказчикам, осуществляющим закупки через систему ProZorro.
Кроме того, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров разрабатывает законопроект об укрупнении облгазов, что позволит снять вопрос о заоблачных платежи за распределение газа (так называемую абонплату).
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