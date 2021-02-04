Качество газа в регионах Украины (инфографика)

Транспортировку газа по газораспределительным сетям и подачу газа в жилые дома осуществляют компании по газоснабжению (облгазы или горгазы), которые отвечают за качественные показатели природного газа, подаваемого конечным потребителям.

Об этом пишет tsoua.com.

В случае сомнений в качестве природного газа потребитель имеет право обратиться в соответствующие территориальные органы Департамента технического регулирования Минэкономразвития для проведения внеочередной проверки качества природного газа.

ООО “Оператор ГТС Украины” передает в газораспределительные сети природный газ надлежащего качества, который соответствует действующему стандарту ДСТУ 5542-87.

При этом средневзвешенная низшая теплота сгорания природного газа, подаваемого потребителям Украины, составляет более 8200 ккал/м3 (при норме стандарта 7600 ккал/м3).

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Министерство социальной политики Украины при содействии Группы Нафтогаз упростило процедуру информирования о смене поставщика газа для уязвимых категорий населения — бытовых клиентов, которые получают субсидии или льготы.

Клиентам не нужно лично посещать или уведомлять Управления социальной защиты населения ( УСЗН ) о смене поставщика и ежемесячной цене газа, ведь теперь между поставщиками и органами соцзащиты налажен обмен данными в электронном формате.

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