Качество газа в регионах Украины (инфографика)

Транспортировку газа по газораспределительным сетям и подачу газа в жилые дома осуществляют компании по газоснабжению (облгазы или горгазы), которые отвечают за качественные показатели природного газа, подаваемого конечным потребителям.
Об этом пишет tsoua.com.
В случае сомнений в качестве природного газа потребитель имеет право обратиться в соответствующие территориальные органы Департамента технического регулирования Минэкономразвития для проведения внеочередной проверки качества природного газа.
ООО “Оператор ГТС Украины” передает в газораспределительные сети природный газ надлежащего качества, который соответствует действующему стандарту ДСТУ 5542-87.
При этом средневзвешенная низшая теплота сгорания природного газа, подаваемого потребителям Украины, составляет более 8200 ккал/м3 (при норме стандарта 7600 ккал/м3).
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