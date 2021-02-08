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Аналитики BofA и ING рассказали, удастся ли европейской валюте «обыграть» доллар

Аналитики BofA и ING рассказали, удастся ли европейской валюте «обыграть» доллар

Несмотря на нынешние проблемы доллара, евро вряд ли сможет сполна воспользоваться слабостью американской валюты.

Такое мнение на днях высказали эксперты нидерландской финансовой группы ING.

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По мнению аналитиков ING, в ближайшее время европейской валюте вряд ли удастся существенно укрепиться в паре с долларом: любой рост «европейца» к USD будет незначителен.

Так, отмечают нидерландские эксперты, американская валюта остается под постоянным давлением ультрамягкой монетарной политики ФРС США и может ослабнуть на фоне введения новых фискальных стимулов.

Однако, добавляют в ING, «европейцу» в попытках выбиться в ключевые лидеры в G10 придется столкнуться с рядом сложностей, даже несмотря на частичное ослабление жестких карантинных ограничений в ЕС и некоторые успехи в вопросе вакцинации.

Эксперты Bank of America также не рассчитывают на «чудесное укрепление» евро в течение одного года. Согласно их прогнозу, к декабрю 2021 года курс европейской валюты к доллару снизится до отметки 1,15 EUR/USD и останется таким до конца 2022 года, тогда как ранее их прогноз предполагал курс на уровне 1,25 EUR/USD.

Свою позицию эксперты BofA объясняют тем, что, во-первых, восстановление американской экономики, как ожидается, будет протекать быстрее, чем рост показателей еврозоны, а во-вторых, в перспективе ФРС США, в отличие от ЕЦБ начнет ужесточать свою монетарную политику.

Также аналитики продолжают ставить на «защитные» качества доллара как в условиях пандемии, так и на фоне нисходящей коррекции рисковых активов.

По материалам ua-banker
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