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Фонд госимущества хочет убрать 25% «скидку» при определении рыночной стоимости недвижимости

Фонд госимущества хочет убрать 25% «скидку» при определении рыночной стоимости недвижимости

Фонд государственного имущества Украины в третий раз обнародовал откорректированный законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования Единой базы данных отчетов об оценке». В согласовании предыдущих двух проектов Государственной регуляторной службой Украины было отказано (25.06.2020 года и 03.09.2020 года).

Что предусматривает документ: чтобы предотвратить снижение объема поступлений в государственный бюджет от налогов при осуществлении операций по продаже (обмену) объектов недвижимости между физическими лицами на четверть, предлагают исключить норму о «пределах допустимого 25-процентного ценового диапазона» при определении рыночной стоимости объекта недвижимости.

Как действует норма сейчас:

  • сейчас регистрация отчета об оценке имущества с присвоением ему уникального регистрационного номера осуществляется Единой базой данных отчетов
  • при этом действует условие, что определенная в отчете об оценке имущества рыночная стоимость объекта недвижимости должна отличаться не более чем на 25% от оценочной стоимости, определенной Единой базой;

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  • Если же определенная в отчете об оценке имущества рыночная стоимость объекта недвижимости отличается более чем на 25% от оценочной стоимости, определенной Единой базой, база автоматически отказывает в регистрации отчета об оценке.

Зачем норму хотят убрать? По мнению экспертов Фонда госимущества, норма, действующая в настоящее время, легализует «скидку» от рыночной стоимости объекта недвижимости в размере 25%. Отсюда появляется потенциальный риск того, что стороны сделки намеренно будут определять оценочную стоимость объекта недвижимости со скидкой, пользуясь предложенной нормой. А это, в свою очередь, снизит объем поступлений в государственный бюджет от налогов при осуществлении операций по продаже (обмену) объектов недвижимости между физическими лицами на четверть.

По материалам Finance.UA
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