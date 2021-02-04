Фонд госимущества хочет убрать 25% «скидку» при определении рыночной стоимости недвижимости

Фонд государственного имущества Украины в третий раз обнародовал откорректированный законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования Единой базы данных отчетов об оценке». В согласовании предыдущих двух проектов Государственной регуляторной службой Украины было отказано (25.06.2020 года и 03.09.2020 года).
Что предусматривает документ: чтобы предотвратить снижение объема поступлений в государственный бюджет от налогов при осуществлении операций по продаже (обмену) объектов недвижимости между физическими лицами на четверть, предлагают исключить норму о «пределах допустимого 25-процентного ценового диапазона» при определении рыночной стоимости объекта недвижимости.
Как действует норма сейчас:
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Зачем норму хотят убрать? По мнению экспертов Фонда госимущества, норма, действующая в настоящее время, легализует «скидку» от рыночной стоимости объекта недвижимости в размере 25%. Отсюда появляется потенциальный риск того, что стороны сделки намеренно будут определять оценочную стоимость объекта недвижимости со скидкой, пользуясь предложенной нормой. А это, в свою очередь, снизит объем поступлений в государственный бюджет от налогов при осуществлении операций по продаже (обмену) объектов недвижимости между физическими лицами на четверть.
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