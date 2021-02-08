Зарплаты женщин и мужчин в Украине существенно разнятся — исследование

Сервис Serpstat провел опрос среди представителей разных специальностей: SEO-, PPC-, SMM-специалистов, контент-маркетологов. Анализ выявил, что женщины на руководящих должностях зарабатывают меньше, чем мужчины.

Самыми популярными должностями среди респондентов стали SEO — 36%, Digital Marketer — 30%. Несмотря на то, что доля фрилансеров среди всех респондентов невелика, медиана по зарплате в них выше, свидетельствуют результаты исследования на сайте Serpstat.

На руководящих должностях количество мужчин в разы выше, чем женщин. Однако зарплаты женщин на таких позициях гораздо ниже.

В исследовании принимали участие 3447 специалистов. Данные для рейтинга собирали в течение 2 месяцев. Основная масса респондентов — из Украины — 71%, России — 22%. Также в исследовании принимали участие представители Беларуси — 5% и Казахстана — 2%. Большинство опрошенных — мужчины. Медиана по возрасту респондентов — 28 лет.

Справка Finance.ua:

Если работодатель уменьшил зарплату, то первым шагом работника должно быть обращение к работодателю с официальным заявлением, в котором необходимо спросить причину уменьшения выплат.

Аналитики robota.ua проанализировали, что происходило на рынке труда в январе 2021 года на территории Украины.

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