В первом квартале ФГИ выставит на продажу около 100 госпредприятий

В течение первого квартала 2021 года Фонд госимущества планирует выставить на приватизацию около 100 государственных предприятий различной направленности.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на замглавы ФГИ Тараса Елейко.
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По его словам, в 2020 году Фонд госимущества провел около 1900 приватизационных аукционов и привлек в государственный бюджет около 3 млрд грн. Среди наиболее успешных аукционов по приватизации в 2020 году: гостиница «Днепр», «Киевпассервис», спиртовые активы и тому подобное.
«Что касается планов на 2021 год, они являются амбициозными — план поступлений от приватизации составляет 12 млрд грн», — сказал Елейко.
Он добавил, что в течение первого квартира ФГИ планирует выставить на приватизацию около 100 государственных предприятий различной направленности.
«Поэтому предлагаем инвестиционное меню на любой вкус. Сейчас идет активная подготовка объектов: собирается информация, готовятся виртуальные комнаты данных, тизеры», — резюмировал Елейко.
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