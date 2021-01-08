В 2021 году Фонд госимущества ожидает приватизации более чем 500 объектов

Календарь приватизации Фонда госимущества на 2021 год отмечает более 500 объектов, из которых 53 — перспективные объекты большой и средней приватизации.
Об этом глава Фонда Дмитрий Сенниченко рассказал во время дискуссии Международного совета палат и бизнес-ассоциаций.
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В предыдущей версии отмечалось всего 53 объекта крупной и средней приватизации, однако всего план Фонда состоит из более чем 500 объектов.
Сенниченко рассказал, что первым объектом крупной приватизации с момента продажи “Криворожстали” в 2005 году может стать “ПАО “Объединенная горно-химическая компания”. В Фонде ожидают, что аукцион может состояться уже в конце первого квартала – начале второго.
Также в планах крупной приватизации на 2021 год – 6 облэнерго и ПАО “Одесский припортовый завод”.
В марте сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов крупной приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.
Однако в декабре Кабмин поддержал проект закона о возвращении аукционов на продажу объектов крупной приватизации, которые были приостановлены из-за пандемии.
Сенниченко ожидает, что в течение следующего месяца состоится голосование по закону в Верховной Раде и Фонд сможет начать процессы приватизации крупных объектов.
На вопрос о том, насколько он уверен в поддержке разрешения аукционов депутатами, Сенниченко отметил, что большинство депутатов понимает, что “приватизация является источником для новых инвестиций, дополнительных рабочих мест и базы налогообложения”.
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