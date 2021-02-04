Как часто коллекторы донимают украинцев (результаты опроса)

В Украине слово «коллектор» точно известно большинству взрослого населения, особенно тем, кто брал заем в микрофинансовых организациях. Под профессией «коллектор» украинцы понимают фирмы и компании, которые занимаются взысканием долгов. При этом стоит отметить, что в законодательном поле Украины вообще нет определения понятий «коллектор» и «коллекторская деятельность».
Finance.ua решил спросить у своих читателей, имели ли они когда-нибудь дело с коллекторами.
Как обстоят дела украинцев с коллекторами:
Регулирование рынка коллекторов в Украине. Власти обещают украинцам, что непорядочные коллекторы, которые терроризируют людей, вскоре вовсе не смогут работать. Для этого Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект № 4241, который вводит этические правила для коллекторов и устанавливает систему государственного контроля за их соблюдением.
Так, документ предлагает создать публичный реестр коллекторских компаний, который будет вести Национальный банк. Регулятором для коллекторов тоже будет НБУ: в ведомстве планируют следить за поведением коллекторских компаний в отношении должников, а также рассматривать обращения граждан.
Кроме того, важным изменением для граждан станет пункт, согласно которому банки и финансовые компании должны будут уведомлять клиентов о привлечении коллекторов в случае просрочки платежей еще на этапе подписания договора.
А что делать сейчас, если угрожают коллекторы? Часто бывает, что коллекторы пользуются правовой неосведомленностью граждан и переходят в своей деятельности разрешенные законодательством границы.
А если вам поступают звонки или письма по кредиту, который вы не брали, и по которому не выступали поручителем? Можно говорить о нарушении Закона Украины «О защите персональных данных». Номер телефона человека и его домашний адрес — это конфиденциальные данные. Финансовая компания и коллектор не имеют права на их обработку без согласия владельца. Еще больше советов от НБУ.
Кстати, на нашем YouTube-канале есть эксклюзивное интервью с бывшим коллектором. Он рассказал Finance.ua о секретах этой профессии. Переходите по ссылке, чтобы услышать много откровений и интересных фактов.
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