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Как часто коллекторы донимают украинцев (результаты опроса)

Как часто коллекторы донимают украинцев (результаты опроса)

В Украине слово «коллектор» точно известно большинству взрослого населения, особенно тем, кто брал заем в микрофинансовых организациях. Под профессией «коллектор» украинцы понимают фирмы и компании, которые занимаются взысканием долгов. При этом стоит отметить, что в законодательном поле Украины вообще нет определения понятий «коллектор» и «коллекторская деятельность».

Finance.ua решил спросить у своих читателей, имели ли они когда-нибудь дело с коллекторами.

Как обстоят дела украинцев с коллекторами:

  • 10% опрошенных заявили, что имели дело с коллекторской компанией из-за своих долгов;
  • почти четверти наших респондентов (23%) коллекторы звонили или наведывались к ним домой. Такая ситуация сложилась из-за непогашенных кредитов знакомых или родственников;
  • еще 27% рассказали, что имели дело с коллекторами, хотя даже не знали тех людей, кто не вернул кредит, и тем более не были их поручителями;
  • 40% ответили, что коллекторы не беспокоили их ни разу.

Регулирование рынка коллекторов в Украине. Власти обещают украинцам, что непорядочные коллекторы, которые терроризируют людей, вскоре вовсе не смогут работать. Для этого Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект № 4241, который вводит этические правила для коллекторов и устанавливает систему государственного контроля за их соблюдением.

Что делать, если донимают коллекторы? 😡

Так, документ предлагает создать публичный реестр коллекторских компаний, который будет вести Национальный банк. Регулятором для коллекторов тоже будет НБУ: в ведомстве планируют следить за поведением коллекторских компаний в отношении должников, а также рассматривать обращения граждан.

Кроме того, важным изменением для граждан станет пункт, согласно которому банки и финансовые компании должны будут уведомлять клиентов о привлечении коллекторов в случае просрочки платежей еще на этапе подписания договора.

А что делать сейчас, если угрожают коллекторы? Часто бывает, что коллекторы пользуются правовой неосведомленностью граждан и переходят в своей деятельности разрешенные законодательством границы.

А если вам поступают звонки или письма по кредиту, который вы не брали, и по которому не выступали поручителем? Можно говорить о нарушении Закона Украины «О защите персональных данных». Номер телефона человека и его домашний адрес — это конфиденциальные данные. Финансовая компания и коллектор не имеют права на их обработку без согласия владельца. Еще больше советов от НБУ.

Кстати, на нашем YouTube-канале есть эксклюзивное интервью с бывшим коллектором. Он рассказал Finance.ua о секретах этой профессии. Переходите по ссылке, чтобы услышать много откровений и интересных фактов.

Интервью с коллектором: вся правда о работе

По материалам Finance.UA
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