В "Слуге народа" рассказали, как будут работать коллекторы

Непорядочные коллекторы, которые терроризируют людей, вскоре не смогут работать на рынке. Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект № 4241, который вводит этические правила для коллекторов и устанавливает систему государственного контроля за их соблюдением.

Об этом рассказала народный депутат от фракции «Слуга народа», соавтор законопроекта Ольга Василевская-Смаглюк.

«С такой системой мы приведем этот рынок в состояние, когда взаимодействовать с должником вежливо будет намного выгоднее, чем угрожать и ругаться. А нарушения этики потенциально будет стоить возможности присутствия на этом рынке. Мы выведем с рынка всех, кто в части методов взаимодействия застрял в 90-х годах», — объяснила депутат.

Теперь деятельность коллекторов будет регулировать Нацбанк Украины. За нарушение этических правил НБУ сможет выписывать штраф от 51 до 102 тыс. грн или исключать компании из реестра коллекторских компаний. Там отныне должны регистрироваться все без исключения коллекторские компании, чтобы иметь возможность работать на рынке.

Согласно принятому законопроекту:

Коллекторам запрещено прямо угрожать, шантажировать, вводить в заблуждение, звонить заемщику или его родственникам, коллегам.

Запрещено сообщать о долге друзей или родственников заемщика.

Запрещено сообщать о долге друзей или родственников заемщика. Коллектор обязан называть свое имя, название компании, основание звонка и размер долга. А по требованию потребителя — еще и предоставить подтверждающие документы в течение 7 дней.

Запрещена работа «нелегальных коллекторов». Все компании, предоставляющие услуги по взысканию долгов, должны быть внесены в реестр Нацбанка.

Банк или финансовая компания обязаны публиковать информацию о коллекторских компаниях, с которыми сотрудничает, и информировать об этом заемщика.

Те, кто совершил серьезное нарушение, потеряют право на осуществление взыскания, и государство будет строго следить за тем, чтобы с ними никто не сотрудничал.

По словам одного из инициаторов законопроекта, члена комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Виктории Кинзбурской, осталось совсем немного: доработать текст с учетом замечаний НАПК и вынести его в зал.

«Мы должны добиться защиты прав должников и ограничить доступ к рынку недобросовестных коллекторов, которые постоянно давят на должников как физически, так и морально. Иногда, последствия такого давления фатальны… Поэтому урегулирование необходимо», — резюмировала Кинзбурская.

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