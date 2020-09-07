Как защититься от угроз коллекторов или назойливых звонков из-за просроченного кредита соседа

Если вам поступают звонки или письма по кредиту, который вы не брали и по которому не выступали поручителем, можно говорить о нарушении Закона Украины «О защите персональных данных». Номер телефона человека и его домашний адрес – это конфиденциальные данные. Финансовая компания и коллектор не имеют права на их обработку без согласия владельца.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

“Давая кредит, финансовая компания обычно просит заемщика дать телефон родственника, коллеги или друга. В то же время учреждение не подписывает с ними никаких документов о поручительстве и может даже не проверять подлинность контактов. Взамен компания рассчитывает, что в случае просрочки кредита его удастся взыскать с помощью коллекторов. Если вы лично не давали разрешение на использование вашего телефона, финансовая компания и коллекторы нарушают законодательство”, – сообщают в Нацбанке.

Если коллектор угрожает, он нарушает законодательство:

такие методы работы коллекторов, как угрозы, круглосуточные звонки должнику и членам семьи, использование бранных слов в сообщениях, распространение оскорбительных фотоколлажей и т.д. нарушают ряд статей Конституции Украины (статьи 3, 21, 22 и 32), Гражданского кодекса Украины (статьи 3, 291, 301, 302 и 308), Уголовного кодекса Украины (статья 182);

если коллектор грозится принудительно взыскать долг, то он вводит человека в заблуждение. Ведь только органы Государственной исполнительной службы и частные исполнители имеют законодательные основания принудительно взыскивать задолженность, соблюдая официальные процедуры, предусмотренные Законом Украины «Об исполнительном производстве». Коллекторские компании имеют право только информировать должника или поручителя по кредиту о наличии долга.

Как себя защитить:

нужно узнать название коллекторской компании, представители которой вам звонят. Если кредит никак вас не касается, стоит объяснить ситуацию и попросить прекратить звонки;

если вам продолжают звонить насчет кредита, который вас не касается, обратитесь с письменной жалобой к руководству коллекторской компании, а также в контакт-центр НБУ по телефону 0 800 505 240;

также стоит обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека или в суд. Именно они контролируют соблюдение законодательства о защите персональных данных. В-третьих, если коллекторы угрожают, нужно обязательно обратиться в правоохранительные органы.

Справка Finance.ua:

Национальный банк планирует создать реестр коллекторских компаний и обновить подходы к регулированию работы этого бизнеса в Украине.

В НБУ отмечают, что сегодня на отечественном рынке преимущественно развивается неклассическая модель работы факторинговых компаний: покупка проблемных или неработающих кредитов для их дальнейшего взыскания, то есть коллекторская деятельность.

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