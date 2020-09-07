Как защититься от угроз коллекторов или назойливых звонков из-за просроченного кредита соседа

Если вам поступают звонки или письма по кредиту, который вы не брали и по которому не выступали поручителем, можно говорить о нарушении Закона Украины «О защите персональных данных». Номер телефона человека и его домашний адрес – это конфиденциальные данные. Финансовая компания и коллектор не имеют права на их обработку без согласия владельца.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
“Давая кредит, финансовая компания обычно просит заемщика дать телефон родственника, коллеги или друга. В то же время учреждение не подписывает с ними никаких документов о поручительстве и может даже не проверять подлинность контактов. Взамен компания рассчитывает, что в случае просрочки кредита его удастся взыскать с помощью коллекторов. Если вы лично не давали разрешение на использование вашего телефона, финансовая компания и коллекторы нарушают законодательство”, – сообщают в Нацбанке.
Если коллектор угрожает, он нарушает законодательство:
Как себя защитить:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получитВчера, 10:07 - 39300 7
4G работает уже почти в 19 000 городов и сел Украины - МинцифрыВчера, 18:30 - 229 4
Зеленский рассказал, сколько денег осталось в Covid-фонде, и почему на эти средства строили дорогиВчера, 09:46 - 1109 4
Минфин оценил выплаты по ВВП-варрантам до 2040 годаВчера, 21:00 - 442 3
В столице в прошлом месяце за неправильную парковку эвакуировали около 4 тысяч автоВчера, 20:24 - 140 2
Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получитВчера, 10:07 - 39300 7
Рожкова рассказала, какая судьба ждет МФО и коллекторские компанииВчера, 13:08 - 7685 2
НБУ призвал возвращать заемщиков с кредитных каникулВчера, 12:00 - 1386 2
"Нафтогаз" представил новые тарифы для бизнеса и населенияВчера, 11:00 - 1147
Акции Tesla во вторник обвалились на рекордные 21%Вчера, 10:44 - 966
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 273
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 418 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 673
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализ02.09.2020, 11:55 - 4407 3
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником31.08.2020, 10:55 - 305 1