НБУ определил 5 признаков рисковой деятельности для страховщиков

Национальный банк определил порядок применения мер воздействия к небанковским финансовым учреждениям за нарушение законов и нормативно-правовых актов, в том числе о защите прав потребителей финансовых услуг. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Для этого НБУ принял два постановления. Постановление № 12 вступило в силу с 6 февраля 2021 года. Отдельные нормы откладываются до 1 марта 2021 года. Постановление № 13 вступило в силу с 6 февраля 2021 года.
Что изменилось. Теперь для страховщиков предусмотрены пять дополнительных признаков рисковой деятельности:
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Учитывая эти показатели, Национальный банк сможет применять широкий спектр мер воздействия в зависимости от характера обстоятельств, причин и последствий нарушения, а также риска для вкладчиков и клиентов учреждения.
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