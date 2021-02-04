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НБУ определил 5 признаков рисковой деятельности для страховщиков

НБУ определил 5 признаков рисковой деятельности для страховщиков

Национальный банк определил порядок применения мер воздействия к небанковским финансовым учреждениям за нарушение законов и нормативно-правовых актов, в том числе о защите прав потребителей финансовых услуг. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Для этого НБУ принял два постановления. Постановление № 12 вступило в силу с 6 февраля 2021 года. Отдельные нормы откладываются до 1 марта 2021 года. Постановление № 13 вступило в силу с 6 февраля 2021 года.

Что изменилось. Теперь для страховщиков предусмотрены пять дополнительных признаков рисковой деятельности:

  • систематическое формирование страховых резервов в недостаточном размере;
  • получение активов, не относятся к приемлемым активам, если такое получение приводит к уменьшению размера приемлемых активов, принимаемых в покрытие норматива платежеспособности и достаточности капитала, до размера, который меньше 120% от нормативного объема активов;
  • два и более нарушений обязательных критериев и нормативов за один отчетный период;
  • недостаточность доходов или чрезмерные расходы, которые приводят к ухудшению финансового состояния и создают риск невыполнения нормативов;
  • искусственное улучшение финансового результата или искажение отчетности.

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Учитывая эти показатели, Национальный банк сможет применять широкий спектр мер воздействия в зависимости от характера обстоятельств, причин и последствий нарушения, а также риска для вкладчиков и клиентов учреждения.

По материалам Finance.UA
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