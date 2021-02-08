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В Украине собираются существенно ужесточить наказание за нарушение ПДД

В Украине собираются существенно ужесточить наказание за нарушение ПДД

В Украине для водителей могут существенно ужесточить наказание за нарушение ПДД.

Как сообщает Обозреватель, в парламенте зарегистрированы и уже прошли первое чтение проекты законов №2694269526962697.

Так, первый блок изменений в ПДД касается автомобилистов и новых штрафов, основные из них:

  • разговор по телефону за рулем — 510 грн;
  • непристегнутый ремень — 510 грн, повторное нарушение 680 грн;
  • нет номерного знака или он грязный (вообще не видно) или без подсветки — 510 грн;
  • отсутствие мотошлема (для мотоциклистов) — 510 грн;
  • нарушение правил стоянки, непредоставление преимущества в движении авто полиции, скорой или аварийной службы с мигалками — 680 гривен;
  • нарушение правил проезда перекрестков, остановок общественного транспорта, использование световых приборов, проезд на запрещающий сигнал — 510 гривен;
  • езда за рулем автомобиля без прав — 1190 грн, а уже после лишения прав — 20 400 грн;
  • превышение скорости свыше 50 км/ч в населенных пунктах — до 3400 грн.

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В частности, предлагается наказывать и водителей, которые были пойманы в состоянии алкогольного опьянения. Предусматривается, что водители, которых поймают за рулем в таком состоянии, могут получить штраф до 51 000 грн или до 12 лет лишения свободы.

Кроме этого, полицейские будут проводить специальные рейды с 22:00 до 08:00, во время которых они смогут выборочно останавливать водителей для проверки на состояние алкогольного опьянения. Подобные рейды будут проводить в праздничные дни и на следующий день после выходных. Еще в законопроекте № 2695 прописано, что суд не сможет освободить от ответственности нарушителей, которые сделали это впервые и раскаялись.

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По материалам Обозреватель
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