В Украине собираются существенно ужесточить наказание за нарушение ПДД

В Украине для водителей могут существенно ужесточить наказание за нарушение ПДД.
Как сообщает Обозреватель, в парламенте зарегистрированы и уже прошли первое чтение проекты законов №2694, 2695, 2696, 2697.
Так, первый блок изменений в ПДД касается автомобилистов и новых штрафов, основные из них:
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В частности, предлагается наказывать и водителей, которые были пойманы в состоянии алкогольного опьянения. Предусматривается, что водители, которых поймают за рулем в таком состоянии, могут получить штраф до 51 000 грн или до 12 лет лишения свободы.
Кроме этого, полицейские будут проводить специальные рейды с 22:00 до 08:00, во время которых они смогут выборочно останавливать водителей для проверки на состояние алкогольного опьянения. Подобные рейды будут проводить в праздничные дни и на следующий день после выходных. Еще в законопроекте № 2695 прописано, что суд не сможет освободить от ответственности нарушителей, которые сделали это впервые и раскаялись.
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