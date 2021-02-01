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Рождение ребёнка: расходы во время беременности и 1 года жизни (инфографика)

Рождение ребёнка: расходы во время беременности и 1 года жизни (инфографика)

По данным ООН, на июнь 2019 года на одну женщину в мире в среднем приходится 2,5 ребёнка. Аналитики подсчитали, сколько могут составить траты, связанные с появлением ребёнка: набор одежды во время беременности, сумка в роддом, оснащение дома при подготовке к появлению новорождённого и его содержание в течение первого года жизни.

Об этом сообщает в аналитике Picodi.com.

Весь список покупок мы поделили на 7 категорий. Некоторые позиции отнесли к расширенному списку, т.к. они не являются предметами первой необходимости.

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Базовый набор для беременных может стоить 14 800 грн. В расширенный набор стоимостью 28 100 грн мы включили гаджеты, которые могут потребоваться в процессе беременности: подушка для сна, фетальный допплер, «умные» весы.

Сумка в роддом типа «стандарт» со всем необходимым для мамы и ребёнка на время пребывания в роддоме обойдётся в 1100 гривен, а «премиум» — в 1600 гривен. Такие сумки можно сформировать самостоятельно, собрать на заказ или купить готовые.

Кроватка и её наполнение, пеленальный столик, стул для кормления, качели-шезлонг и многое другое — всё это, в зависимости от предпочтений и возможностей, будет стоить приблизительно 14 800 или 28 100 грн.

Транспорт для младенца: коляска 2в1 и автокресло могут стоить 16 000 грн. Если у вас особенные требования к коляске и вы хотели бы добавить к средствам передвижения слинг и эргорюкзак, то стоимость возрастает до 28 200 грн.

Подгузники берут на себя ¾ от стоимости регулярных покупок (средств гигиены). Это изобретение 50-х гг прошлого века облегчает не только жизнь молодых родителей, но и их кошельки. Годовой запас косметики, бытовой химии и подгузников, в зависимости от выбора и финансовых возможностей, будет стоить 12 500 или 27 500 грн.

Одежда младенцу. При разумном подходе можно ограничиться суммой 11 400 грн, либо поддаться искушению на 17 100 грн за год.

Суммируя все покупки, связанные с беременностью и первым годом жизни ребёнка, можно сказать, что траты на базовый набор составляют 84 000 гривен, а на расширенный — 138 300 гривен.

Справка Finance.ua:

  • В Украине предусмотрено получение денежного пособия при рождении ребёнка. В 2020 году размер пособия составляет 41 280 гривен, и оно выплачивается постепенно, пока ребёнку не исполнится 3 года.
  • За первый год родители получат 20 640 грн, эта сумма покрывает четвёртую часть расходов на базовый набор. Также родителям полагается единовременная натуральная помощь «пакет малыша» — набор необходимых новорождённому на первое время вещей стоимостью 5000 гривен.

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По материалам Finance.UA
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