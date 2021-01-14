Налоговые льготы для тех, у кого есть дети

Если у работника есть двое и более детей в возрасте до 18 лет, то его предельный размер дохода для применения налоговой социальной льготы растет кратно количеству детей.

Об этом говорится в абз. 2 пп. 169.4.1 Налогового кодекса.

В 2021 году налоговая льгота для работников, имеющих:

двое детей — 6 360 грн (3 180 грн х 2)

трое детей — 9 540 грн (3 180 грн х 3) и так далее.

Льготой может воспользоваться один из родителей. Если муж зарабатывает 20 тыс. грн в месяц, а жена — 6 тыс. 400 грн, при том, что предельный размер дохода составляет 6 360 грн., то мама может претендовать на уменьшение налогов.

Также на льготу в размере 150% могут рассчитывать одинокие матери (отцы), работающие вдовы (вдовцы) или опекуны, попечители, лица, содержащие ребенка с инвалидностью, имеющие ребенка (детей) до 18 лет при условии, что предельный доход будет не более суммы, которая определяется по формуле: 3 180 грн умножить на количество детей до 18 лет.