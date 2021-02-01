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Увеличение добычи газа является стратегической целью на пять лет — Шмыгаль

Увеличение добычи газа является стратегической целью на пять лет — Шмыгаль

Увеличение добычи газа до уровня полного покрытия внутренних потребностей государства является стратегической целью в Украине на пять лет.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в ходе публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030 на тему «Развитие энергетического сектора, добывающая промышленность и эффективная защита окружающей среды».

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«Собственная добыча газа — это национальная безопасность. Обеспечение собственной добычи в следующие 5 лет, увеличение его до того уровня, который позволит обеспечить внутренние потребности нашего государства, — это также стратегическая цель», — сказал Шмыгаль.

Он также напомнил, что правительство подписало восемь соглашений о разделе продукции на нефтегазовых участках в Украине, что является одним из шагов для достижения стратегической цели по увеличению добычи газа.

Напомним, 31 декабря прошлого года Кабинет Министров подписал соглашения о разделе продукции с семью компаниями на участках Балаклейский, Берестянский, Бузовский, Иванковский, Софиевский, Угневский и Зиньковский. Еще одно соглашение подписали 13 января на участок Варвинский.

Группа Нафтогаз заявила 4 февраля о начале реализации Стратегии развития ресурсной базы, которая предусматривает наращивание добычи углеводородов вдвое на протяжении следующих десяти лет.

По материалам УКРИНФОРМ
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