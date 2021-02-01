Правительство готовит повышение окладов педагогов на 20%

Министерство образования и науки Украины подготовило проект приказа о повышении должностного оклада работников учебных заведений, учреждений образования и научных учреждений в 2021 году. Проект направлен на согласование профсоюзов.
Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.
“Должностные оклады (тарифные ставки, ставки заработной платы) с 1 января 2021 года рассчитываются исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда – 2 670 гривен, с 1 декабря 2021 года – 2 893 гривны”, – говорится в документе.
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Сейчас должностной оклад работника 1-го тарифного разряда составляет 2 225 гривен. Таким образом, с 1 января оклад вырастет на 20%, а с 1 декабря – еще на 8,3%. В целом повышение составит 30%.
Напомним, в 2021 году состоится повышение зарплат учителям и преподавателям – на 26%. Такие изменения предусмотрены в принятом Верховной Радой госбюджете на 2021 год.
В итоге:
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