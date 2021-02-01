0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 59 0

Правительство готовит повышение окладов педагогов на 20%

Правительство готовит повышение окладов педагогов на 20%

Министерство образования и науки Украины подготовило проект приказа о повышении должностного оклада работников учебных заведений, учреждений образования и научных учреждений в 2021 году. Проект направлен на согласование профсоюзов.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.

“Должностные оклады (тарифные ставки, ставки заработной платы) с 1 января 2021 года рассчитываются исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда – 2 670 гривен, с 1 декабря 2021 года – 2 893 гривны”, – говорится в документе.

Читайте также: Какие зарплаты обещают учителям в 2021 году

Сейчас должностной оклад работника 1-го тарифного разряда составляет 2 225 гривен. Таким образом, с 1 января оклад вырастет на 20%, а с 1 декабря – еще на 8,3%. В целом повышение составит 30%.

Напомним, в 2021 году состоится повышение зарплат учителям и преподавателям – на 26%. Такие изменения предусмотрены в принятом Верховной Радой госбюджете на 2021 год.

В итоге:

  • молодой учитель без опыта работы будет получать 9 511 грн (сейчас – 7580 грн);
  • учитель высшей категории – 13,4 тыс. грн (сейчас 10,6 тыс. грн).

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.