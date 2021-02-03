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ТОП-5 американских компаний по эффективности управления

ТОП-5 американских компаний по эффективности управления

Корпорации Microsoft Corp. и Apple Inc. возглавили рейтинг эффективности управления американских компаний Management Top 250, заняв первое и второе места соответственно.

Список подготовлен Drucker Institute по итогам 2020 года.

Для составления рейтинга компаниям присваивали оценки по пяти ключевым критериям. В частности, учитывалась удовлетворенность клиентов, вовлеченность и развитие сотрудников, инновации, социальная ответственность и финансовая устойчивость.

Стоит отметить, что Microsoft получила не только самую высокую оценку, но и стала лидером в категориях социальной ответственности и финансовой устойчивости.

Также в топ-5 вошли International Business Machines Corp., Amazon.com Inc. и Alphabet Inc. При этом Amazon.com была лидером рейтинга за 2019 год, а вот две другие – поднялись в списке по сравнению с предыдущим годом.

К тому же восемь компаний продемонстрировали минимум одно стандартное отклонение выше медианного значения во всех пяти категориях, подчеркнули в The Wall Street Journal.

Следовательно, их оценки попали в 15-20% лучших среди проанализированных компаний. Большинство из этих бизнесов являются представителями технологического сектора. Однако в их число также вошли Procter & Gamble Co., Eli Lilly & Co и Merck & Co.

Справка Finance.ua:

  • Самой комфортной для ведения бизнеса в 2020 году стала Житомирская область. В топ-4 рейтинга также вошли Черниговщина, город Киев и Ровенская область. Винницкая и Ивано-Франковская области набрали одинаковое количество баллов и разделили 5 место рейтинга.
  • Последние строчки в рейтинге 2020 года заняли Киевская область (исследовалась отдельно от столицы), Луганская область (исследование по городу Северодонецк), Харьковская область, Херсонская, Хмельницкая и Николаевская.
По материалам УБР
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