Названа лучшая область Украины для ведения бизнеса

Самой комфортной для ведения бизнеса в 2020 году стала Житомирская область. В топ-4 рейтинга также вошли Черниговщина, город Киев и Ровенская. Винницкая и Ивано-Франковская области набрали одинаковое количество баллов и разделили 5 место рейтинга.
Об этом говорится в исследовании «Regional Doing Business «экспертно-аналитического центра Офис эффективного регулирования (BRDO). Рейтинг осуществляется на основании опроса согласно адаптированной методологии Doing Business Всемирного банка.
Последние строчки в рейтинге 2020 года заняли Киевская область (исследовалась отдельно от столицы), Луганская область (исследование по городу Северодонецк), Харьковская область, Херсонская, Хмельницкая и Николаевская.
Инфографика: BRDO
«Продвижение реформы децентрализации предоставляет новые возможности местному самоуправлению. Способ реализации полномочий часто имеет определяющее влияние на то, какой государственный сервис получат местные предприниматели. От местного самоуправления часто зависит, будут ли реализованы принятые реформаторские законы», — отметил Алексей Дорогань, исполнительный директор Офиса эффективного регулирования BRDO
Читайте также: Новые налоги и сборы в 2021
Рейтинг определяется по сумме баллов, набранных областным центром по шести компонентам: открытие бизнеса, уплата местных налогов, оформление земельного участка, подключение к электросетям, получение разрешений на строительство и электронные сервисы.
Инфографика: BRDO
Среди областных центров, у которых значительно изменился рейтинг, следует отметить Запорожье (+10 ступеней), Кропивницкий (-5 ступеней), Черновцы (+6 ступеней), Херсон (-5 ступеней), Хмельницкий (-8 ступеней) и Николаев (-11 ступеней).
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr &323;
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам пообещали зарплаты "как в Польше или Словакии" до 2030 года8 ч. назад - 2097 24
Гетманцев рассказал, повысят ли в Украине налоги для ФЛП7 ч. назад - 1611 9
Сегодня открылся первый в Украине магазин IKEA (фото)6 ч. назад - 2278 8
Земельный налог для физлиц: что нужно знатьВчера, 08:30 - 75775 6
Несмотря на карантин переводы заробитчан выросли на $200 миллионов4 ч. назад - 171 4
Названы лучшие авто с большим клиренсом и малым расходом топливаВчера, 19:04 - 12226 4
Как мошенники «разводят» продавцов на OLX (схема)Вчера, 21:01 - 6450 3
Продолжительность работы в ночное время: кому запрещено (инфографика)Вчера, 20:00 - 5151
Зарплаты в регионах: где платят больше (инфографика)9 ч. назад - 2828
Сегодня открылся первый в Украине магазин IKEA (фото)6 ч. назад - 2278 8
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)2 ч. назад - 52
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 569
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 1268
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 1077 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1930 2