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Названа лучшая область Украины для ведения бизнеса

Названа лучшая область Украины для ведения бизнеса

Самой комфортной для ведения бизнеса в 2020 году стала Житомирская область. В топ-4 рейтинга также вошли Черниговщина, город Киев и Ровенская. Винницкая и Ивано-Франковская области набрали одинаковое количество баллов и разделили 5 место рейтинга.

Об этом говорится в исследовании «Regional Doing Business «экспертно-аналитического центра Офис эффективного регулирования (BRDO). Рейтинг осуществляется на основании опроса согласно адаптированной методологии Doing Business Всемирного банка.

Последние строчки в рейтинге 2020 года заняли Киевская область (исследовалась отдельно от столицы), Луганская область (исследование по городу Северодонецк), Харьковская область, Херсонская, Хмельницкая и Николаевская.


Инфографика: BRDO

«Продвижение реформы децентрализации предоставляет новые возможности местному самоуправлению. Способ реализации полномочий часто имеет определяющее влияние на то, какой государственный сервис получат местные предприниматели. От местного самоуправления часто зависит, будут ли реализованы принятые реформаторские законы», — отметил Алексей Дорогань, исполнительный директор Офиса эффективного регулирования BRDO

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Рейтинг определяется по сумме баллов, набранных областным центром по шести компонентам: открытие бизнеса, уплата местных налогов, оформление земельного участка, подключение к электросетям, получение разрешений на строительство и электронные сервисы.


Инфографика: BRDO

Среди областных центров, у которых значительно изменился рейтинг, следует отметить Запорожье (+10 ступеней), Кропивницкий (-5 ступеней), Черновцы (+6 ступеней), Херсон (-5 ступеней), Хмельницкий (-8 ступеней) и Николаев (-11 ступеней).

Справка Finance.ua:

  • В Украине в ближайшее время повышать налоговые ставки для физлиц-предпринимателей (ФЛП) не будут. При этом со следующего года запустят обязательный учет их оборотов, что позволит отделить действительно мелкий бизнес от среднего и большого, который использует ФЛПы для минимизации налоговых платежей.

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По материалам Finance.UA
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