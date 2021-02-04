Работа в Польше: как получить разрешение на труд и где искать вакансии

Польский рынок труда предлагает множество вариантов для специалистов различных отраслей: здесь можно найти как сезонные вакансии рабочих специальностей, так и престижные высокооплачиваемые предложения офисного труда.

Портал The Point рассказал, как устроиться на работу в Польшу.

«Условия работы в Польше могут быть разными: некоторые компании предлагают большую выгоду, чем отечественные компании, другие — наживаются на иностранцах и не дают им никаких прав. Поэтому искать работу за рубежом нужно еще тщательнее, проверяя работодателей и анализируя рынок», — сообщают эксперты.

Рабочая виза для украинцев:

делается двумя способами: необходимо либо обратиться в консульство в Украине, либо заниматься оформлением непосредственно в Польше.

Если польская рабочая виза будет делаться в консульстве, то нужны документы:

заполненная визовая анкета;

две фотографии нужного формата и качества;

оригинал и копия паспорта для выезда за границу;

оригинал и копия украинского паспорта;

оригинал и копия страхового полиса;

приглашение на работу с польской стороны.

Разрешение на работу в Польше:

иностранец в Польше для легальной работы должен иметь разрешение на работу. С получением безвиза украинцам предоставлено право работать 3 месяца в течение полугода с момента въезда на территорию Республики;

правила трудоустройства иностранцев предусматривают предоставление разрешения на работу тем, кто на законных основаниях находится в стране (виза, документ на пребывание от Шенгенской зоны, безвизовый въезд);

разрешение на работу для иностранца выдает воевода на запрос работодателя сроком не более трех лет. Работодатель также должен предоставить свидетельство, что на должность не претендует никто среди поляков.

Где искать работу на польском рынке труда:

для начала необходимо выбрать проверенный веб-сайт по трудоустройству;

далее определиться с городом, где вы планируете работать. Больше всего вакансий на польском рынке труда традиционно сосредоточено в крупных городах: Варшаве, Кракове и Вроцлаве.

Справка Finance.ua:

В Польше в 2020 году на 22% увеличилось количество индивидуальных предпринимателей — граждан Украины.

Во время второй волны пандемии в Польше держится устойчивый спрос на украинских трудовых мигрантов в пищевой промышленности, логистике и на производстве электроники.

С 28 декабря Польша обновила правила въезда для граждан Украины на свою территорию.

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