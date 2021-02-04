Работа в Польше: как получить разрешение на труд и где искать вакансии

Польский рынок труда предлагает множество вариантов для специалистов различных отраслей: здесь можно найти как сезонные вакансии рабочих специальностей, так и престижные высокооплачиваемые предложения офисного труда.
Портал The Point рассказал, как устроиться на работу в Польшу.
«Условия работы в Польше могут быть разными: некоторые компании предлагают большую выгоду, чем отечественные компании, другие — наживаются на иностранцах и не дают им никаких прав. Поэтому искать работу за рубежом нужно еще тщательнее, проверяя работодателей и анализируя рынок», — сообщают эксперты.
Рабочая виза для украинцев:
Если польская рабочая виза будет делаться в консульстве, то нужны документы:
Разрешение на работу в Польше:
Где искать работу на польском рынке труда:
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