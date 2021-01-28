Зарплаты в регионах: где платят больше (инфографика)

В январе 2020 года среднемесячная заработная плата штатных работников в Киеве составила 17 086 гривен. Это на 47% больше, чем в целом по стране (11 591 грн).
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Выше средней по стране зарплата:
В остальных регионах зарплаты на уровне средней, или ниже. Меньше всего платили в Черновицкой области — 9166 гривен (79%) от средней зарплаты по стране.
Напомним, в этом году из-за кризиса, прежде всего существенного спада в секторе услуг и худшей ситуации в сельском хозяйстве и жилищном строительстве прирост занятых в целом по экономике оказался недостаточным для компенсации количества людей, вернувшихся в рабочую силу.
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