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Зарплаты в регионах: где платят больше (инфографика)

Зарплаты в регионах: где платят больше (инфографика)

В январе 2020 года среднемесячная заработная плата штатных работников в Киеве составила 17 086 гривен. Это на 47% больше, чем в целом по стране (11 591 грн).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Выше средней по стране зарплата:

  • в Донецкой области — 12 647 грн,
  • в Киевской области — 11 887 грн,
  • в Днепропетровской области — 11 681 грн.

В остальных регионах зарплаты на уровне средней, или ниже. Меньше всего платили в Черновицкой области — 9166 гривен (79%) от средней зарплаты по стране.

Напомним, в этом году из-за кризиса, прежде всего существенного спада в секторе услуг и худшей ситуации в сельском хозяйстве и жилищном строительстве прирост занятых в целом по экономике оказался недостаточным для компенсации количества людей, вернувшихся в рабочую силу.

Справка Finance.ua

  • По оценке НБУ, каждый десятый украинец — без работы. Уровень безработицы снижается, но остается высоким из-за возврата к поиску работы экономически неактивного населения. Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ за январь 2021 года.
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По материалам Finance.UA
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