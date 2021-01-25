Фонд гарантирования ищет банки-гаранты для продажи активов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил отбор банков для предоставления ими гарантий в процессе продажи активов.
Об этом говорится в объявлении ФГВФЛ.
ФГВФЛ начал плановый квалификационный отбор банков по направлению «Услуги предоставления банковской гарантии и документарного аккредитива».
Отбор проводится с целью избрания банков, которые будут предоставлять электронные банковские гарантии в качестве обеспечения обязательств по оплате гарантийного взноса для участия в аукционе, а также документарные аккредитивы как инструмент для оплаты за активы неплатежеспособных банков, находящихся в управлении Фонда.
Предложения для участия в квалификационном отборе принимаются до 10:00 12 февраля 2021 года.
К участию в отборе приглашаются банки, у которых есть действующая банковская лицензия и которые отвечают определенным критериям отбора. Больше об условиях и критериях отбора можно узнать по ссылке..
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