Фонд гарантирования ищет банки-гаранты для продажи активов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил отбор банков для предоставления ими гарантий в процессе продажи активов.

Об этом говорится в объявлении ФГВФЛ.

ФГВФЛ начал плановый квалификационный отбор банков по направлению «Услуги предоставления банковской гарантии и документарного аккредитива».

Отбор проводится с целью избрания банков, которые будут предоставлять электронные банковские гарантии в качестве обеспечения обязательств по оплате гарантийного взноса для участия в аукционе, а также документарные аккредитивы как инструмент для оплаты за активы неплатежеспособных банков, находящихся в управлении Фонда.

Предложения для участия в квалификационном отборе принимаются до 10:00 12 февраля 2021 года.

К участию в отборе приглашаются банки, у которых есть действующая банковская лицензия и которые отвечают определенным критериям отбора. Больше об условиях и критериях отбора можно узнать по ссылке..

Справка Finance.ua: