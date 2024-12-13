Renault собирается отказаться от традиционных кроссоверов — Finance.ua

Renault собирается отказаться от традиционных кроссоверов Сегодня 22:12 — Фондовый рынок

Renault собирается отказаться от традиционных кроссоверов

Renault собирается радикально переосмыслить кроссоверы. В разговоре с Autocar шеф-дизайнер Renault Жиль Видаль заявил, что французский автопроизводитель больше не будет выпускать «традиционные кроссоверы».

С 2028 года, когда появится новое поколение батарейных моделей линейки SUV, французы намерены совершить прорыв и предложить покупателям «принципиально новые и смелые решения, которые будут привлекательными и в то же время практичными и удобными».

По словам шеф-дизайнера, европейцы недовольны внешним видом современных кроссоверов — они их часто критикуют, в отличие от сопоставимых по размерам минивэнов. Кроме того, на рынке все меньше универсалов, хотя многие по ним скучают. В связи с этим Renault намерена в будущем предложить линейку универсальных автомобилей, которые, с одной стороны, будут привлекательными снаружи, с другой — практичными и удобными.

В качестве примера Видаль привел концепт-кар Embleme, который показали на автосалоне в Париже в октябре этого года. Это водородный шутинг-брейк, по размерам сопоставимый с BMW 3 Series. У него обтекаемый кузов (коэффициент сопротивления воздуху равен 0,25), длинный рельефный капот, короткие свесы, заваленные задние стойки и наклонная крыша в стиле Range Rover Evoque.

Autoconsulting По материалам:

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