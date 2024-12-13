Названы 5 марок автомобилей с самыми надежными двигателями — Finance.ua

Названы 5 марок автомобилей с самыми надежными двигателями Сегодня 19:47 — Фондовый рынок

Хороший автомобиль — это не только привлекательный внешний вид и адекватный ценник, это также безопасность и долговечность. Если один из ключевых компонентов авто выходит из строя, машина становится непригодной для использования, а ремонт влетает в копеечку.

Особенно это касается двигателя, который является сердцем вашего автомобиля. Некоторые бренды известны не только надежностью своих машин, но и двигателей. Ресурс GOBankingRates назвал пять автомобильных марок с самыми надежными двигателями, которые редко требуют ремонта.

Ford

Часто можно услышать утверждение о том, что самые надежные автомобили на рынке происходят из Японии и Южной Кореи. Возможно, это и так, но американские бренды тоже знают, как создавать современные, эффективные, высокопроизводительные двигатели, служащие веками.

К примеру, Ford имеет длинную историю с двигателями. Фактически первым изобретением Генри Форда был двигатель, который он впоследствии использовал для своего первого автомобиля.

На протяжении всей своей истории двигатели Ford были синонимом производительности, надежности и долговечности, часто превосходя прогнозы владельцев относительно пробега их автомобилей.

Chevrolet

Владея на протяжении многих лет многими отдельными автомобильными компаниями, включая Buick, Cadillac и Lotus сейчас и Oldsmobile, Pontiac и Saturn в прошлом, General Motors создала бесчисленное количество двигателей. Однако Chevrolet отличается среди дочерних компаний GM своими надежными и мощными двигателями, не теряющими своей мощности даже после нескольких переворачиваний одометра.

Хотя дизельные двигатели от Chevrolet довольно трудно превзойти, их V8 по-настоящему культовые. С 1997 года двигатель LS сменил три поколения и доказал, что он прост в обслуживании и безотказный в течение всего срока службы.

5,7-литровый двигатель LT1 оснащал Corvett и Camaro большим количеством лошадиных сил в 1990-х годах, а новые двигатели V поколения ежегодно поднимают Chevrolet в рейтингах надежности JD Power

Lexus

В исследовании надежности автомобилей JD Power за 2023 год именно Lexus возглавил рейтинг. Их модель RX была названа самым надежным автомобилем на рынке (наравне с Toyota C-HR). В 2024 году роскошный бренд возглавил свой сегмент и отрасль во второй раз подряд.

Надежность быстро стала визитной карточкой Lexus, чего не скажешь о большинстве других роскошных брендов на рынке. По данным RepairPal , владельцы Lexus обычно тратят около $551 в год на техническое обслуживание и содержание своего автомобиля.

Оснащенные такими двигателями, как 1UR-FE, 2JZ и 2GR, модели Lexus (и некоторые модели Toyota) являются одними из самых надежных автомобилей, которые вы можете сейчас купить.

Honda

В течение десятилетий Honda имеет репутацию производителя двигателей, которые могут проехать много миль, не требуя ничего, кроме регулярного технического обслуживания и ухода.

В общей сложности срок службы автомобиля Honda составляет около 200 000 миль. Однако известно, что многие модели этой марки превосходят даже самые смелые ожидания своих владельцев.

Toyota

Невозможно стать самым популярным и надежным брендом в мире, не создавая отличных двигателей, работающих стабильно хорошо. И Toyota является тому подтверждением.

В течение многих лет бренд выпускает надежные двигатели. Ресурс CarBuzz выделяет несколько надежных двигателей Toyota, которые выдержали испытание временем, включая 3,5-литровый V6 2GR, который приводил в движение многие самые популярные модели бренда (Tacoma, Camry, Highlander и Avalon; Lexus ES, GS, IS и RX).

Отдельного упоминания также заслуживают мощные двигатели 1JZ и 2JZ, а также семейство двигателей UZ, которыми оснащаются многие роскошные седаны, микроавтобусы, пикапы (например, Tundra) и внедорожники Toyota (например, Land Cruiser, Sequoia).

УНІАН По материалам:

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