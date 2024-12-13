Обновленный Mitsubishi Outlander получил больший экран и аудиосистему Yamaha — Finance.ua
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Обновленный Mitsubishi Outlander получил больший экран и аудиосистему Yamaha

Фондовый рынок
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Mitsubishi Outlander получил обновление в США: он получил другую центральную консоль с большим дисплеем и новую звуковую систему Yamaha. Вероятно, с такими же обновлением он придет и в Украину.
Mitsubishi обновляет Outlander для 2025 модельного года, спустя три года после запуска четвертого поколения, пишет Car&Driver. Изображение интерьера было показано перед полной презентацией в феврале 2025 года с несколько переделанной центральной консолью.
Хотя салон Outlander 2025 года не выглядит кардинально измененным, есть несколько ключевых обновлений. Первое, на что вы, вероятно, обратите внимание — это приятный кофейный оттенок обивки, один из серии новых цветов салона. Mitsubishi также изменила компоновку центральной консоли: сенсорный экран стал немного больше и имеет более прямоугольную форму.
Несколько поработали над кнопками, подстаканники также переместились вправо от селектора передач, а электронный стояночный тормоз — ближе к подлокотнику.
Другим большим изменением является новая звуковая система Yamaha, которая должна появиться на всех уровнях комплектации.
Мы еще не видели внешний вид, но ожидаем легкого рестайлинга передней и задней панелей. Полностью Mitsubishi Outlander 2025 в США будет представлен 24 февраля 2025 года, а цены будут объявлены раньше того же месяца.
По материалам:
autoporady.com
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