ТОП-5 популярных мошеннических схем в Украине (инфографика)

Каждый гражданин Украины хотя бы раз в жизни сталкивался с мошенничеством — кто-то успешно, кто-то нет, но с этим явлением знакомы все.

По словам Раисы Федоровской, руководителя EMA Academy, не все в таких случаях идут в полицию.

Однако стоит хотя бы знать о нескольких актуальных видах схем, которыми часто пользуются мошенники в Украине и даже за рубежом.

5 место. Романтическое мошенничество. Такой вид не очень распространен в Украине, он чаще встречается в США и Европе. При этом в разных странах чаще всего жертвами являются мужчины, в Украине же до определенного времени от «романтического» мошенничества страдали женщины (сейчас это «гендерное неравенство» исправили и на крючок попадаются все).

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Речь идет о таких случаях, когда с украинскими женщинами в сетях знакомятся одинокие иностранцы (часто — спецназовцы, военные, нефтяные инженеры). И хотя архетипы могут быть разные, заканчивается все одинаково «Honey, send me money». Это происходит под различными предлогами. Например, если мошенник представляет из себя военного, он во время боя получает ранение и просит деньги на лечение. А нефтяной инженер захочет позаботиться об украинке, которая мерзнет зимой, и пришлет ей шубу. Однако попросит заплатить сбор на таможне и пришлет ей счет, на который надо перевести средства.

4 место. Коронамошенничество. Истерия населения, связанная с коронавирусом, уже ослабла, а коронамошенники относительно прекратили свои действия, однако еще в начале года это был настоящий тренд в мошенничестве. Злоумышленники продавали все, что касается пандемии — от медицинских масок и антисептиков д варенья, которое «защитит» от COVID-19. Были разработаны даже мобильные приложения, которые, по словам мошенников, показывали актуальную информацию о больных в вашем городе, на улице и даже в доме или подъезде. А вовремя установки таких приложений злоумышленники собирали всю частную информацию с гаджета.

3 место. Похищение Sim-карты. Мошенники без ведома владельца перевыпускают Sim-карты и воруют не только те деньги, имеющиеся у ее владельца (с мобильного и интернет-банкинга), но и берут на его имя онлайн-кредиты.

2 место. Подмена сайта. Злоумышленники открывают фишинговые сайты на подмену почтовых операторов и банков. Иногда даже придумывают компанию и называют себя «самой известной платежной системой Украины». Человек, введя свои данные на таких сайтах, даст доступ мошенникам к персональным данным и, вероятно, потеряет деньги.

1 место. Мошенничество с призами. По словам Федоровской, чем боле нестабильна ситуация с деньгами у человека, тем больше ему хочется верить в «шару». Схема работает очень просто: человеку по телефону в СМС сообщают о том, что именно он стал счастливым обладателем нового автомобиля или иного приза. В сообщении указывают и ссылки, перейдя по которым, владелец видит первые четыре цифры своего номера телефона и ведется на схему.

Однако для того, чтобы получить приз, ему надо уплатить государственную пошлину, сбор в Пенсионный фонд, комиссии в банке, нотариусам за мокрые печати — и так до тех пор, пока у человека не закончатся деньги.