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МВФ: задержка темпов вакцинации в развивающихся странах несет угрозу для мировой экономики

МВФ: задержка темпов вакцинации в развивающихся странах несет угрозу для мировой экономики

Неравномерные темпы вакцинации населения планеты от коронавируса, в частности, задержка поставок вакцин в бедные страны несет угрозы не только для здоровья людей, но и может расшатывать мировую финансовую систему, предупреждает МВФ.

Об этом пишет The Guardian.

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В отчете, выпущенном ко Всемирному экономическому форуму в Давосе, Международный валютный фонд отмечает, что инвесторы проигнорировали недавние данные о замедлении темпов роста экономики крупных стран в связи со второй волной пандемии коронавируса, которая продолжалась в течение зимних месяцев.

Также существует перспектива того, что программы вакцинации займут больше времени, особенно в развивающихся странах, что заставит правительства сохранять карантин в течение более длительного периода, чем ожидалось.

В докладе говорится, что особую угрозу представляет недальновидный подход к вакцинации, при котором в богатых странах лучшее обеспечение вакциной, а развивающиеся страны, соответственно, ограничены в доступе.

«Задержка доступа к комплексным решениям в сфере здравоохранения может означать неполное восстановление мировой экономики и поставить под угрозу глобальную финансовую систему», — говорится в отчете.

«Поскольку на страны с развивающимся рынком приходится около 65% глобального роста (40% без учета Китая) в 2017-2019 годах, задержки в борьбе с пандемией в таких странах могут предвещать беды для мировой экономики», — говорится в сообщении.

«Сбои в цепочке поставок могут повлиять на прибыльность компаний даже в регионах, где эпидемия находится под контролем. А поскольку рост является важным элементом финансовой стабильности, неравномерное и частичное восстановление рискует поставить под угрозу здоровье финансовой системы», — отмечают авторы доклада.

По материалам Mind
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