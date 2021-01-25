Сколько еще украинцев получат 8 тыс. грн единовременного пособия

Еще 25 тысяч застрахованных лиц получат по 8 тысяч гривен единовременного пособия в связи с локдауном.
Об этом пишет в facebook Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.
Вчера Комитет согласовал выделение 201 млн. грн. из специального фонда Госбюджета для завершения выплат, которые получат 25,1 тыс. застрахованных лиц.
Читайте также: Помощь украинцам во время локдауна: разъяснения
Напомним, что в декабре Верховная Рада поддержала президентские законопроекты, направленные на частичную компенсацию убытков работникам и предпринимателям вследствие временного локдауна.
Среди них — предоставление единовременной материальной помощи в размере 8 тысяч гривен застрахованным лицам, которые могут вынужденно потерять свои доходы.
Часть из этих людей в конце года вовремя подали заявки через портал «Дія», но еще не получили свои средства из-за новогодних выходных в банках.
Органы Пенсионного фонда завершат выплату средств гражданам до 1 марта 2021 года.
По подсчетам премьер-министра Дениса Шмыгаля, государственную поддержку в 8 тысяч гривен, предназначенную для людей, которые могут лишиться доходов в случае введения жестких карантинных ограничений, получили 1,2 млн украинцев.
Кто не получает выплаты:
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Около 65% украинских АЗС продают бензин в убытокВчера, 13:39 - 4158 16
В Украине будут по-новому облагаться налогом международные посылкиВчера, 14:01 - 3208 11
США объявили коррупционерам мат: кто под колпаком — СМИПозавчера, 12:25 - 4022 11
Госдолг Украины 2020 года вырос на 550 млрд гривенВчера, 10:29 - 725 8
В КГГА планируют достроить 11 000 квартир банка «Аркада»Вчера, 11:06 - 1154 5
Около 65% украинских АЗС продают бензин в убытокВчера, 13:39 - 4158 16
НБУ принял решение ликвидировать еще один банкВчера, 14:38 - 3846
В Украине будут по-новому облагаться налогом международные посылкиВчера, 14:01 - 3208 11
Рада приняла за основу законопроект о защите украинцев от коллекторовВчера, 11:35 - 2140
Кабмин утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовыхВчера, 16:05 - 2128 4
Япония представила космическую ракету нового поколения25.01.2021, 12:10 - 790
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию21.01.2021, 11:04 - 842 1
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина20.01.2021, 12:35 - 1588 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 2404 6
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 943