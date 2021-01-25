Сколько еще украинцев получат 8 тыс. грн единовременного пособия

Еще 25 тысяч застрахованных лиц получат по 8 тысяч гривен единовременного пособия в связи с локдауном.

Об этом пишет в facebook Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.

Вчера Комитет согласовал выделение 201 млн. грн. из специального фонда Госбюджета для завершения выплат, которые получат 25,1 тыс. застрахованных лиц.

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Напомним, что в декабре Верховная Рада поддержала президентские законопроекты, направленные на частичную компенсацию убытков работникам и предпринимателям вследствие временного локдауна.

Среди них — предоставление единовременной материальной помощи в размере 8 тысяч гривен застрахованным лицам, которые могут вынужденно потерять свои доходы.

Часть из этих людей в конце года вовремя подали заявки через портал «Дія», но еще не получили свои средства из-за новогодних выходных в банках.

Органы Пенсионного фонда завершат выплату средств гражданам до 1 марта 2021 года.

По подсчетам премьер-министра Дениса Шмыгаля, государственную поддержку в 8 тысяч гривен, предназначенную для людей, которые могут лишиться доходов в случае введения жестких карантинных ограничений, получили 1,2 млн украинцев.

Справка Finance.ua:

Кто не получает выплаты:

наемные работники, за которых не начислено ЕСВ за третий квартал 2020 года, а также те, которые работают по совместительству, или получают зарплату больше 30 тысяч гривен в месяц;

ФЛП , которые являются застрахованными лицами, пособие не предоставляется в случаях, если период их государственной регистрации и уплаты ЕСВ составляет менее трех месяцев, а также в случае, если на дату вступления в силу этого закона их деятельность приостановлена;

выплата одноразовой компенсации бизнесу расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование, не предоставляется, если у субъекта хозяйствования на дату вступления в силу данного закона имеется задолженность по уплате ЕСВ .

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