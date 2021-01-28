Сколько получают украинские пенсионеры (инфографика)

В Пенсионном фонде Украины предоставили информацию о распределении пенсионеров по размерам пенсий по состоянию на 1 января 2021 года по сравнению с 1 января 2020 года.

Как свидетельствует информация на Facebook-странице ПФУ, в результате проведенных в течение 2020 года перерасчетов пенсий в Украине выросло количество получателей пенсий в размере от 2001 до 3000 гривен и от 3001 до 4000 гривен.

Их доля выросла с 34,2% до 41,2% и с 12,4% до 19,1% соответственно.

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Также по сравнению с предыдущим годом стало больше пенсионеров, которые получают пенсию от 4001 до 5000 гривен (на 1,8%), от 5001 до 10 000 гривен (на 2,3%) и свыше 10 000 гривен (на 0,7%).



Инфографика: ПФУ

Сколько получают украинские пенсионеры:

до 1500 грн — 0,7%;

от 1501 до 2000 грн — 16,3%;

от 2001 до 3000 грн — 41,2%;

от 3001 до 4000 грн — 19,1%;

от 4001 до 5000 грн — 8,1%;

от 5001 до 10 000 грн — 11,6%;

свыше 10 000 грн — 3,0%.

Справка Finance.ua:

С начала нового года в Украине состоялся перерасчет выплат для неработающих пенсионеров. Пенсия составляет минимум 2400 грн, а такие изменения на себе почувствовали 2,3 миллиона человек.

Всего в Украине 11,1 млн пенсионеров, средняя пенсия которых составляет 3507,51 грн.