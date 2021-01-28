Сколько получают украинские пенсионеры (инфографика)

В Пенсионном фонде Украины предоставили информацию о распределении пенсионеров по размерам пенсий по состоянию на 1 января 2021 года по сравнению с 1 января 2020 года.
Как свидетельствует информация на Facebook-странице ПФУ, в результате проведенных в течение 2020 года перерасчетов пенсий в Украине выросло количество получателей пенсий в размере от 2001 до 3000 гривен и от 3001 до 4000 гривен.
Их доля выросла с 34,2% до 41,2% и с 12,4% до 19,1% соответственно.
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Также по сравнению с предыдущим годом стало больше пенсионеров, которые получают пенсию от 4001 до 5000 гривен (на 1,8%), от 5001 до 10 000 гривен (на 2,3%) и свыше 10 000 гривен (на 0,7%).
Инфографика: ПФУ
Сколько получают украинские пенсионеры:
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