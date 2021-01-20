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Повышение тарифов на электроэнергию повлияет на 400 тысяч семей — Разумков

Повышение тарифов на электроэнергию повлияет на 400 тысяч семей — Разумков

Рост тарифов на электроэнергию существенно повлияет на 400 тысяч семей, использующих электрическое отопление.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

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«Мы уговаривали всех отказаться от российского газа, перейти на украинское электричество, а на самом деле мы сейчас меняем правила игры. Я считал: разница для населения, которое использует 3000 кВт-ч на отопление между тем, что было, и тем, что стало, составляет 1940 грн, если был двухзонный счетчик. Если однозонный тариф, то разница составляет 2340 грн. Это большая нагрузка на украинские семьи. Около 400 тыс. таких семей по Украине», — рассказал Разумков.

Он отметил, что компенсация будет выплачиваться гражданам в полном объеме.

По словам Разумкова, Верховная Рада сейчас ищет механизм для выделения необходимой суммы из бюджета.

Справка Finance.ua:

  • Для того чтобы рынок заработал в полной мере, нужно сформировать честные правила и запустить на нем полноценную конкуренцию. Именно поэтому правительство подготовило и реализует 8 шагов, которые будут способствовать уменьшению тарифов для украинцев.
  • Тарифы на тепло и горячую воду для населения в Украине оставят без изменений до конца текущего отопительного сезона. Соответствующий меморандум между местной властью и правительством был наработан во время совещания 20 января.
  • В КП «Киевтеплоэнерго» уверяют, что в этом отопительном сезоне тарифы на отопление и горячую воду остаются на уровне прошлого года, и объяснили, почему начисления за отопление в декабря 2020 года отличаются от начислений в декабре 2019 года.
По материалам УКРИНФОРМ
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