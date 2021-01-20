Повышение тарифов на электроэнергию повлияет на 400 тысяч семей — Разумков

Рост тарифов на электроэнергию существенно повлияет на 400 тысяч семей, использующих электрическое отопление.
Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.
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«Мы уговаривали всех отказаться от российского газа, перейти на украинское электричество, а на самом деле мы сейчас меняем правила игры. Я считал: разница для населения, которое использует 3000 кВт-ч на отопление между тем, что было, и тем, что стало, составляет 1940 грн, если был двухзонный счетчик. Если однозонный тариф, то разница составляет 2340 грн. Это большая нагрузка на украинские семьи. Около 400 тыс. таких семей по Украине», — рассказал Разумков.
Он отметил, что компенсация будет выплачиваться гражданам в полном объеме.
По словам Разумкова, Верховная Рада сейчас ищет механизм для выделения необходимой суммы из бюджета.
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