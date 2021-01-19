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Нет никакой ошибки: в «Киевтеплоэнерго» прокомментировали ситуацию с платежками на 10 тыс. грн

Нет никакой ошибки: в «Киевтеплоэнерго» прокомментировали ситуацию с платежками на 10 тыс. грн

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» объяснило, почему некоторые киевляне получили счета за отопление на десятки тысяч гривен.

«После получения платежек за отопление в декабре в соцсетях появилось несколько примеров платежек с аномально высокими начислениями. В то же время средневзвешенная стоимость отопления 1 кв.м. в домах со счетчиками составляла 32,74 грн. при неизменном тарифе», — отметили в «Киевтеплоэнерго».

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В «Киевтеплоэнерго» отметили, что аномальные счета касались только жителей новостроек, где часть квартир оснащена индивидуальными приборами учета, а часть — нет.

Владельцы квартир с индивидуальными счетчиками платят за потребленное тепло согласно показаниям счетчиков и дополнительно расчетный объем за отопление мест общего пользования (МОП).

Те жильцы, которые не имеют индивидуальных счетчиков, платят по иной методике. Она предусматривает начисление на основе разницы между показаниями общедомового прибора, затрат на отопление МОП и суммарных показаний всех индивидуальных счетчиков пропорционально отапливаемой площади квартиры. И именно поэтому время от времени появляются платежки-«аномалии».

Так, например, в доме № 31 на улице Ахматовой уровень оснащения индивидуальными счетчиками составляет почти 90%. Поэтому разница между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных насчитывается квартирам без счетчиков. Поэтому одна из квартир без счетчика, с отапливаемой площадью 98,6 кв.м, получила платежку размером 12 тыс. грн, а на Драгоманова, 31Б, квартира с отапливаемой площадью 102 кв.м — почти 11 тыс. грн. Собственно, в этом случае страдает весь дом, потому что эта квартира — системный должник.

Пока эта коллизия не урегулирована законодательно, самый надежный способ избежать подобной ситуации для жителей домов, где у соседей установлены индивидуальные счетчики — тоже установить индивидуальный счетчик.

По материалам НВ
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