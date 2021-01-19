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Киевская квартира получила квитанцию за тепло на 17 тыс. грн

Киевская квартира получила квитанцию за тепло на 17 тыс. грн

После получения платежек за декабрьское отопление в соцсетях появилось несколько примеров квитанций с поистине аномально высокими начислениями. Как говорят в Киевтеплоэнерго, все они касаются только жителей новостроек, где часть квартир оснащена индивидуальными приборами учета, а часть — нет.

На получение таких заоблачных платежек за тепло есть две причины.

Первая – в том, что в домах, где проживают такие клиенты, все квартиры оборудованы индивидуальными счетчиками. Если в многоэтажке предусмотрена возможность их установки, то жильцы с приборами учета платят за тепло по показаниям счетчиков и дополнительно — расчетный объем за отопление мест общего пользования (МОП).

Владельцы же квартир без индивидуальных счетчиков — по методике, утвержденной постановлением Кабмина в июле 2005 года. И пока эта коллизия законодательно не урегулирована, самый надежный способ избежать подобной ситуации для жителей домов, где у соседей установлены индивидуальные счетчики — провести такую же установку.

«Она (методика, — ред.) предусматривает начисление на основе разницы между показаниями общедомового прибора, затрат на отопление МОП и суммарных показаний всех индивидуальных счетчиков пропорционально отапливаемой площади квартиры. И именно поэтому время от времени появляются платежки-«аномалии», — говорят в Киевтеплоэнерго.

Вторая причина заключается в том, что клиент мог системно не передавать показания счетчиков. У него в платежках будут первые два месяца отображаться данные о среднем потреблении, а начиная с 3-го месяца — по данным домового счетчика. И на этапе поверки показаний может оказаться, что фактически потребленное квартирой тепло превышало объемы, начисленные компанией.

«В качестве примера, в одном из домов на улице Кудряшова владелец квартиры с отапливаемой площадью 140 кв. м больше года не передавал показания индивидуального счетчика тепла. Поэтому оплата начислялась по показаниям общедомового счетчика. В результате платежка за тепло в декабре составила 17 тыс. грн», — говорится в сообщении.

Украинцы начали в этом месяце получать новые платежки за отопление, которые им начислили за декабрь. У многих потребителей они вызывают серьезные вопросы, которыми они делятся на странице Коммунального концерна «Центр коммунального сервиса».

По материалам Економічна Правда
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