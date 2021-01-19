Полмиллиона киевлян могут бесплатно получить вакцину от коронавируса

Киев ведет переговоры с несколькими производителями о закупке вакцины для столицы.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.
Читайте также: Степанов рассказал, когда вакцина от COVID-19 появится на коммерческом рынке Украины
«Столичные власти ведут переговоры с несколькими американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины от коронавируса. Я использую все свои иностранные контакты и связи для того, чтобы обеспечить киевлян вакциной. Речь идет о том, чтобы закупить для Киева 1 миллион доз препарата для вакцинации 500 тысяч киевлян», — сказал Виталий Кличко.
Он подчеркнул, что столица готова закупить вакцину за средства городского бюджета. Ведь пока в Украину ни одна из вакцин не поступила. А Киев — многомиллионный город, где вирус распространяется быстрыми темпами.
Виталий Кличко отметил, что в столице готова инфраструктура для проведения вакцинации: оборудование для хранения вакцины, кабинеты прививок, а специалистам централизованно проведут соответствующие обучения.
«Город будет закупать вакцину напрямую, у производителей. Вакцина, которую приобретет столица, будет применяться исключительно бесплатно и для определенных категорий людей. Как только мы подпишем контракт, я сразу проинформирую об этом киевлян, общественность. А сегодня я подаю на рассмотрение депутатов проект решения о внесении изменений в программу „Здоровье киевлян“ на 2021 год, которое позволит за счет городского бюджета закупить вакцину и вакцинировать указанные категории киевлян», — сказал мэр Киева.
Он в прямом эфире, во время брифинга, подписал распоряжение о соответствующем проекте решения.
«Мы должны безотлагательно принять это решение, чтобы не медлить с оплатой, как только будет подписан контракт. Чтобы Киев как можно быстрее получил вакцину», — подчеркнул Виталий Кличко.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нужно ли облагать налогом переводы от заробитчан — ответ ГНСВчера, 16:15 - 3621 16
Украинцы смогут взять жилье в ипотеку под фиксированную ставку 7% — ПарцхаладзеВчера, 21:30 - 3772 8
Саудовская Аравия прекращает вакцинацию препаратом PfizerВчера, 22:41 - 19684 7
В сети показали фото необычного купе "Таврия" (фото)16 ч. назад - 7575 4
Правительство компенсирует населению 1,4 миллиарда из-за подорожания электроэнергии3 ч. назад - 502 2
Саудовская Аравия прекращает вакцинацию препаратом PfizerВчера, 22:41 - 19684 7
В сети показали фото необычного купе "Таврия" (фото)16 ч. назад - 7575 4
"Нафтогаз" предложил скидку на газ для населения: названы условия7 ч. назад - 7083 1
Cколько времени необходимо, чтобы накопить на собственное жилье (опрос)10 ч. назад - 6693 2
Украинцы смогут взять жилье в ипотеку под фиксированную ставку 7% — ПарцхаладзеВчера, 21:30 - 3772 8
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и БританиюВчера, 11:04 - 350
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причинаПозавчера, 12:35 - 1036 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)19.01.2021, 15:16 - 1368 5
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 683
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке14.01.2021, 12:10 - 1379