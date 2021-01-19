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Полмиллиона киевлян могут бесплатно получить вакцину от коронавируса

Полмиллиона киевлян могут бесплатно получить вакцину от коронавируса

Киев ведет переговоры с несколькими производителями о закупке вакцины для столицы.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

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«Столичные власти ведут переговоры с несколькими американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины от коронавируса. Я использую все свои иностранные контакты и связи для того, чтобы обеспечить киевлян вакциной. Речь идет о том, чтобы закупить для Киева 1 миллион доз препарата для вакцинации 500 тысяч киевлян», — сказал Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что столица готова закупить вакцину за средства городского бюджета. Ведь пока в Украину ни одна из вакцин не поступила. А Киев — многомиллионный город, где вирус распространяется быстрыми темпами.

Виталий Кличко отметил, что в столице готова инфраструктура для проведения вакцинации: оборудование для хранения вакцины, кабинеты прививок, а специалистам централизованно проведут соответствующие обучения.

«Город будет закупать вакцину напрямую, у производителей. Вакцина, которую приобретет столица, будет применяться исключительно бесплатно и для определенных категорий людей. Как только мы подпишем контракт, я сразу проинформирую об этом киевлян, общественность. А сегодня я подаю на рассмотрение депутатов проект решения о внесении изменений в программу „Здоровье киевлян“ на 2021 год, которое позволит за счет городского бюджета закупить вакцину и вакцинировать указанные категории киевлян», — сказал мэр Киева.

Он в прямом эфире, во время брифинга, подписал распоряжение о соответствующем проекте решения.

«Мы должны безотлагательно принять это решение, чтобы не медлить с оплатой, как только будет подписан контракт. Чтобы Киев как можно быстрее получил вакцину», — подчеркнул Виталий Кличко.

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По материалам Finance.UA
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