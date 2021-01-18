Украинцы смогут взять жилье в ипотеку под фиксированную ставку 7% — Парцхаладзе

На одного украинца приходится 24 кв. м жилья, а 70% жилого фонда в Украине — устаревшее.

Об этом заявил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

«Для того чтобы выйти на европейский уровень обеспечения современным и качественным жильем, где на одного жителя приходится около 60 кв. м, надо построить минимум 2 млрд квадратных метров жилой недвижимости. Этот объем с нынешними темпами мы будем строить чуть ли не 200 лет», — отметил он.

По словам Президента КСУ, увеличить объемы строительства уже в ближайшие 2−3 года возможно путем создания удобных условий ипотечного кредитования. Власти поддерживают это направление, о чем говорит создание компании Укрфинжилье по аналогии с американской практикой.

Благодаря этой программе, украинцы смогут взять жилье в ипотеку на срок более 25 лет и под фиксированную ставку 7% на все периоды.

«Важно, что государство намерено запустить ипотеку, ведь строительная отрасль — это один из драйверов экономики. Мультипликатор инвестиций в строительство составляет примерно 6, то есть каждая гривна, вложенная в сектор, аккумулирует дополнительные 6 гривен для экономики», — подчеркнул он.

Лев Парцхаладзе сообщил: «Базовые 2,7% ВВП от строительства сначала трансформируются в дополнительные 6.2% ВВП операций с недвижимым имуществом. По меньшей мере столько же производственных операций, прямо связанных со строительным сектором, заложено в других статьях ВВП. Также это более 20-ти соприкасающихся профессий, связанных со строительными проектами».

Президент КСУ отметил, что нужно создать инструмент, который будет выгоден для всех — граждан, бизнеса и государства.

Справка Finance.ua:

В этом году банки планируют выдать в полтора раза больше ипотечных кредитов, чем в 2020.

Уже в ближайшее время процентная ставка по ипотечным кредитам в Украине может снизиться. Этому поспособствуют изменения в правилах мониторинга финансового состояния заемщика, которые на ближайшее время анонсировал глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

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