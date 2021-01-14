Киевлянам напомнили, куда обращаться, если нет света

Из-за ухудшения погодных условий могут быть повреждены электросети и обесточены дома. Куда обращаться в случае аварийной ситуации, сообщает электропоставщик YASNO.
С техническими вопросами, в том числе об отсутствии света из-за непогоды, следует обращаться к оператору системы распределения (ОСР), к электросетям которому подключен дом. В Киеве это «ДТЭК Киевские электросети», «ДТЭК Киевские региональные электросети», «Укрзализныця».
Их функции:
Электропоставщик YASNO (ООО «Киевские энергетические услуги»):
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