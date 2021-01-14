Киевлянам напомнили, куда обращаться, если нет света

Из-за ухудшения погодных условий могут быть повреждены электросети и обесточены дома. Куда обращаться в случае аварийной ситуации, сообщает электропоставщик YASNO.

С техническими вопросами, в том числе об отсутствии света из-за непогоды, следует обращаться к оператору системы распределения (ОСР), к электросетям которому подключен дом. В Киеве это «ДТЭК Киевские электросети», «ДТЭК Киевские региональные электросети», «Укрзализныця».

Их функции:

ответствечают за техническое состояние сетей, проводят ремонтные работы;

обеспечивают стабильность напряжения;

осуществляют подключение и отключение объектов;

выполняют работы со счетчиком (замена, опломбирование, параметризация) и принимают их показания.

Электропоставщик YASNO (ООО «Киевские энергетические услуги»):

продает электроэнергию и газ;

осуществляет расчеты и начисления;

принимает оплату от клиентов;

предлагает энергоэффективные товары и услуги.

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