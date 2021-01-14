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Киевлянам напомнили, куда обращаться, если нет света

Киевлянам напомнили, куда обращаться, если нет света

Из-за ухудшения погодных условий могут быть повреждены электросети и обесточены дома. Куда обращаться в случае аварийной ситуации, сообщает электропоставщик YASNO.

С техническими вопросами, в том числе об отсутствии света из-за непогоды, следует обращаться к оператору системы распределения (ОСР), к электросетям которому подключен дом. В Киеве это «ДТЭК Киевские электросети», «ДТЭК Киевские региональные электросети», «Укрзализныця».

Их функции:

  • ответствечают за техническое состояние сетей, проводят ремонтные работы;

  • обеспечивают стабильность напряжения;
  • осуществляют подключение и отключение объектов;
  • выполняют работы со счетчиком (замена, опломбирование, параметризация) и принимают их показания.

Электропоставщик YASNO (ООО «Киевские энергетические услуги»):

  • продает электроэнергию и газ;
  • осуществляет расчеты и начисления;
  • принимает оплату от клиентов;
  • предлагает энергоэффективные товары и услуги.

Справка Finance.ua:

  • В новых тарифах на электричество нашли нарушения. Юрий Витренко продлил режим ПСО и повысил стоимость электричества с 1 января. Но цену в платежках можно оспорить в суде.

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По материалам Finance.UA
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