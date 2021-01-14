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Шмыгаль сообщил, будут ли веерные отключения электричества

Шмыгаль сообщил, будут ли веерные отключения электричества

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что украинцы не останутся без газа. Также он заверил, что веерные отключения электроэнергии не планируются.

Об этом он рассказал в интервью “Интерфакс-Украина”.

Премьер-министр ответил на вопрос, не возникнет ли ситуация, что люди останутся без газа в случае, если облгазсбыты откажутся поставлять по сниженной цене.

“Нет, это невозможно. Эти вещи урегулированы законом. “Нафтогаз” готов к таким ситуациям. То есть, если идет отказ кого-то поставлять по данной цене, то “Нафтогаз” как поставщик последней надежды по 6,99 грн за куб. м. будет поставлять газ людям”, – заверил глава правительства.

Шмыгаль также заявил, что веерные отключения света не планируются. Он подчеркнул, что энергосистема Украины снижение температуры пройдет стабильно.

“Для этого есть все предпосылки. Единственная сложность, которую сегодня испытывает энергетическая система – это низкие остатки угля на складах угольных ТЭС… в случае необходимости состоится запуск газомазутных блоков, а также перевод угольных блоков на сжигание газа. То есть все к этому готовы”, – заявил премьер.

Глава правительства заверил, что ситуация не является критически сложной.

“Мы к “веерным отключениям”, как к механизму сбалансирования энергосистемы, прибегать не должны и не будем. Поэтому хочу всех успокоить, что ситуация непростая, но она и не является критически сложной”, – сказал он.

Напомним, КМУ принял решение ограничить цену на газ для населения. Она будет действовать как минимум до конца марта.

Так, советник президента по вопросам экономики Олег Устенко в комментарии РБК-Украина рассказал, что идея ограничить цену на газ не должна восприниматься как отказ от рынка газа.

По материалам РБК-Украина
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