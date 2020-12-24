В новых тарифах на электричество нашли нарушения: как оспорить

Юрий Витренко продлил режим спецобязательств ПСО и повысил стоимость электричества с 1 января. Но цену в платежках можно оспорить в суде.
Решение о продлении ПСО с измененными условиями было принято Кабинетом министров Украины с нарушениями регламента.
Это позволяет оспорить его правомерность в судебном порядке, а в перспективе – добиться пересчета тарифов на электроэнергию, которые будут действовать с 1 января по 31 марта 2021 года. Такое мнение выразили опрошенные эксперты.
По словам директора специальных проектов научно-технического центра “Психея” Геннадия Рябцева, решение КМУ было принято “с грубейшими нарушениями регламента”.
Как объяснил эксперт, вступлению в силу постановления должно предшествовать:
Ни один из данных пунктов не был исполнен, что позволяет обжаловать продление ПСО в судебном порядке, отметил глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) Александр Трохимец.
“Это может сделать даже обычный потребитель, подав заявление в административный суд в течение 6-ти месяцев после принятия акта”, – пояснил эксперт.
За три месяца, в которые будет действовать новый режим ПСО – его условия предлагается изменить уже 1 апреля – вынести вердикт суд не успеет.
Однако, если это будет сделано в будущем, то решение суда все равно станет нелегитимным: в связи с этим появляются основания для пересмотра условий оплаты тарифа за электроэнергию в течение его действия.
“Если админсуд признает постановление КМУ нелегитимным, каждый потребитель на этом основании сможет обратиться за возвратом переплаченных средств в суд. Судебный сбор в таких случаях платить не надо, так как это дело о защите прав потребителей”, – заметил Трохимец.
Отметим, что решение КМУ хоть и повышает тарифы относительно бывшего в 2020 году уровня, в то же время смягчает их рост в случае полной отмены ПСО. Переход на рыночное ценообразование тарифа для бытовых потребителей предполагался уже 1 января.
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