0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 234 0

В новых тарифах на электричество нашли нарушения: как оспорить

В новых тарифах на электричество нашли нарушения: как оспорить

Юрий Витренко продлил режим спецобязательств ПСО и повысил стоимость электричества с 1 января. Но цену в платежках можно оспорить в суде.

Решение о продлении ПСО с измененными условиями было принято Кабинетом министров Украины с нарушениями регламента.

Это позволяет оспорить его правомерность в судебном порядке, а в перспективе – добиться пересчета тарифов на электроэнергию, которые будут действовать с 1 января по 31 марта 2021 года. Такое мнение выразили опрошенные эксперты.

По словам директора специальных проектов научно-технического центра “Психея” Геннадия Рябцева, решение КМУ было принято “с грубейшими нарушениями регламента”.

Как объяснил эксперт, вступлению в силу постановления должно предшествовать:

  • обсуждение его положений на правительственном комитете, который должен собраться за неделю до заседания КМУ;
  • согласование постановления со всеми заинтересованными органами власти;
  • согласование с государственной регуляторной службой;
  • включение в повестку дня заседания;
  • публикация решения разработчиком минимум за месяц до обсуждения на официальном сайте.

Ни один из данных пунктов не был исполнен, что позволяет обжаловать продление ПСО в судебном порядке, отметил глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) Александр Трохимец.

“Это может сделать даже обычный потребитель, подав заявление в административный суд в течение 6-ти месяцев после принятия акта”, – пояснил эксперт.

За три месяца, в которые будет действовать новый режим ПСО – его условия предлагается изменить уже 1 апреля – вынести вердикт суд не успеет.

Однако, если это будет сделано в будущем, то решение суда все равно станет нелегитимным: в связи с этим появляются основания для пересмотра условий оплаты тарифа за электроэнергию в течение его действия.

“Если админсуд признает постановление КМУ нелегитимным, каждый потребитель на этом основании сможет обратиться за возвратом переплаченных средств в суд. Судебный сбор в таких случаях платить не надо, так как это дело о защите прав потребителей”, – заметил Трохимец.

Отметим, что решение КМУ хоть и повышает тарифы относительно бывшего в 2020 году уровня, в то же время смягчает их рост в случае полной отмены ПСО. Переход на рыночное ценообразование тарифа для бытовых потребителей предполагался уже 1 января.

Справка Finance.ua:

  • Цена на электроэнергию для населения выросла с 1 января. Правительство с 1 января утвердило фиксированную цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт-час. Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров.
По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.