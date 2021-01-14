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Обменять доллары теперь можно в терминалах самообслуживания

Обменять доллары теперь можно в терминалах самообслуживания

Украинцы смогут менять доллары через банковские терминалы. Такая возможность предусмотрена очередной валютной либерализацией от Нацбанка, и прописана в постановлении регулятора № 3 от 15 января 2021 года.

Финансовые организации, которые владеют терминалами самообслуживания, причем не только в здании банка, но и, например, на территории ТЦ, могут оказывать услуги по «бесконтактному» обмену инвалюты на гривну.

Иными словами, желающие смогут ввести в аппарат доллары, а терминал обменяет их по действующему курсу и зачислит на желаемый счет в гривне.

При этом обратная операция пока невозможна: получить на руки доллары или евро подобным образом невозможно.

«Думаю, в будущем валютное законодательство будет и дальше упрощаться, вследствие чего клиенты получат возможность совершать необходимые операции без обязательного похода в отделение банка, а банкиры — снизят издержки, что положительно скажется на общей стоимости услуг. В целом, это общемировая практика», — рассказал UBR.ua аналитик ТелеТрейд Сергей Родлер.

При этом, как рассказали нам в Приватбанке, менять доллары через их терминалы самообслуживания можно уже не первый год. Да, $5 могут не поменять, но начиная с $10 — вполне.

«Эта услуга не то чтобы очень популярна, но люди периодически ею пользуются. В период локдауна более популярен онлайн-обмен. Если до ограничений физический обмен валют и онлайн, грубо говоря, делились 50/50, то сейчас чаша весов перевесила в сторону онлайн довольно сильно», — отметил в беседе с UBR.ua руководитель пресс-службы Приватбанка Олег Серга.

При этом в терминалах Привата можно и купить валюту, путем сдачи наличной гривны и зачислением безналичных средств на карту.

По проводкам эти операции выглядят как пополнение карты клиента (гривной или валютой в терминал, а потом идет уже безналичная конвертация на карту клиента, как в Приват24).

Справка Finance.ua:

  • Нацбанк отменил ряд валютных ограничений для бизнеса. Раньше такие операции проводились только с целью хеджирования рисков изменения курса иностранной валюты по экспортно-импортным операциям и по кредитным договорам, а также для приобретения юридическими лицами-нерезидентами облигаций внутреннего государственного займа Украины.
По материалам УБР
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