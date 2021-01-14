0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 323 0

С 1 июля подозрительные денежные переводы украинцев будут автоматически блокировать

С 1 июля подозрительные денежные переводы украинцев будут автоматически блокировать

Банковские транзакции украинцев будут мониторить по обновленным правилам и протоколам уже с 1 июля этого года.

Нормы обновленного закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения» № 361-IX и положения НБУ «Об осуществлении банками финансового мониторинга» № 65 от 19.05.2020 г. изменили некоторые процессы контроля в части:

  • переводов средств;
  • проведения удаленной идентификации и верификации;
  • передачи информации по публичным лицам, конечным бенефициарным владельцам;
  • приостановления операций и т.п.

Читайте также: Нацбанк отменил ряд валютных ограничений для бизнеса

«Банки в усиленном режиме обеспечивают изменения не только внутренних нормативных документов, но и обучают персонал и стараются максимально автоматизировать в АБС (автоматизированная банковская система – ред.) обновленные контроли по финансовому мониторингу учитывая внесенные изменения», – рассказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

При это она отметила, что уже сегодня в банках есть соответствующие настройки выявления риска клиентов, однако изменения законодательства в сфере финансового мониторинга вызвали необходимость доработки программного обеспечения с привлечением IT-специалистов (разработчиков АБС), проведения тестирования систем, для чего требуется дополнительное время.

По инициативе банков НАБУ провела обсуждения с НБУ о возможности переноса сроков автоматизации, учитывая нагрузку на банки.

«В частности, из-за влияния ограничительных мероприятий (Covid-19), значительно усложнилась работа как банков, так IT-компаний (удаленный режим работы, заболевания работников). НБУ принял во внимание проблемы рынка и продлил сроки максимальной автоматизации необходимых процессов субъектов первичного финансового мониторинга до 30 июня 2021 года. Соответствующие изменения приняты постановлением НБУ № 2 от 12.01.2021 года», — уточнила Коробкова.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.