С 1 июля подозрительные денежные переводы украинцев будут автоматически блокировать

Банковские транзакции украинцев будут мониторить по обновленным правилам и протоколам уже с 1 июля этого года.

Нормы обновленного закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения» № 361-IX и положения НБУ «Об осуществлении банками финансового мониторинга» № 65 от 19.05.2020 г. изменили некоторые процессы контроля в части:

переводов средств;

проведения удаленной идентификации и верификации;

передачи информации по публичным лицам, конечным бенефициарным владельцам;

приостановления операций и т.п.

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«Банки в усиленном режиме обеспечивают изменения не только внутренних нормативных документов, но и обучают персонал и стараются максимально автоматизировать в АБС (автоматизированная банковская система – ред.) обновленные контроли по финансовому мониторингу учитывая внесенные изменения», – рассказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

При это она отметила, что уже сегодня в банках есть соответствующие настройки выявления риска клиентов, однако изменения законодательства в сфере финансового мониторинга вызвали необходимость доработки программного обеспечения с привлечением IT-специалистов (разработчиков АБС), проведения тестирования систем, для чего требуется дополнительное время.

По инициативе банков НАБУ провела обсуждения с НБУ о возможности переноса сроков автоматизации, учитывая нагрузку на банки.

«В частности, из-за влияния ограничительных мероприятий (Covid-19), значительно усложнилась работа как банков, так IT-компаний (удаленный режим работы, заболевания работников). НБУ принял во внимание проблемы рынка и продлил сроки максимальной автоматизации необходимых процессов субъектов первичного финансового мониторинга до 30 июня 2021 года. Соответствующие изменения приняты постановлением НБУ № 2 от 12.01.2021 года», — уточнила Коробкова.

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