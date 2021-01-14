Названо первое направление нового украинского лоу-коста Bees Airlines

Туроператор TPG анонсировал первые рейсы нового украинского лоу-коста Bees Airline.
Об этом пишет avianews.com.
“Сейчас Bees Airlines проходит сертификацию для начала полетов в Украине. В первое время парк авиакомпании будет состоять из двух самолетов Boeing 737-800, которые ранее летали в МАУ”, – говорится в сообщении.
Авиакомпания совершит чартерные рейсы для доставки туристов из Украины в Кению.
График рейсов:
Авиаперевозчик намерен работать в сегменте бюджетных перевозок и совершать регулярные рейсы и чартерные перелеты по заказу туроператоров, рассказал ранее представитель акционеров Bees Airline Евгений Хайнацкий.
Bees Airline будет использовать только три тарифа эконом-класса:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин снизил цены на газ для населения4 ч. назад - 1504 8
В Украине к весне заметно подешевеет доллар - прогноз ReutersВчера, 16:08 - 5309 7
На финансирование партий в 2021 году предусмотрено 697 миллионов гривен: кто и сколько получит5 ч. назад - 293 6
Лицам, которые единолично обрабатывали более 2 гектаров земли, необходимо задекларировать доходыПозавчера, 21:30 - 11565 5
Разработаны очки, диоптрии которых можно менять (видео)Вчера, 22:22 - 804 3
В Украине к весне заметно подешевеет доллар - прогноз ReutersВчера, 16:08 - 5309 7
LinkedIn опубликовал топ самых востребованных профессийВчера, 14:08 - 2201 1
Можно ли повторно зарегистрироваться в центре занятостиВчера, 15:24 - 2154
Кабмин снизил цены на газ для населения4 ч. назад - 1504 8
Биткойны на 140 млрд долларов застряли в кошельках с утраченными паролямиВчера, 17:18 - 1323
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)4 ч. назад - 115
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке14.01.2021, 12:10 - 763
Компания Razer показала "умную" маску (видео)13.01.2021, 15:10 - 567
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 555
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 1981 4