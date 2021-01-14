Названо первое направление нового украинского лоу-коста Bees Airlines

Туроператор TPG анонсировал первые рейсы нового украинского лоу-коста Bees Airline.

Об этом пишет avianews.com.

“Сейчас Bees Airlines проходит сертификацию для начала полетов в Украине. В первое время парк авиакомпании будет состоять из двух самолетов Boeing 737-800, которые ранее летали в МАУ”, – говорится в сообщении.

Авиакомпания совершит чартерные рейсы для доставки туристов из Украины в Кению.

График рейсов:

в систему туроператора внесены перелеты Киев-Момбаса из аэропорта Жуляны на 16, 25 апреля и 4 мая;

по пути в обе стороны самолет будет делать посадку для дозаправки в Египте без выхода пассажиров в терминал.

Авиаперевозчик намерен работать в сегменте бюджетных перевозок и совершать регулярные рейсы и чартерные перелеты по заказу туроператоров, рассказал ранее представитель акционеров Bees Airline Евгений Хайнацкий.

Справка Finnace.ua

Bees Airline будет использовать только три тарифа эконом-класса: