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Названо первое направление нового украинского лоу-коста Bees Airlines

Названо первое направление нового украинского лоу-коста Bees Airlines

Туроператор TPG анонсировал первые рейсы нового украинского лоу-коста Bees Airline.

Об этом пишет avianews.com.

“Сейчас Bees Airlines проходит сертификацию для начала полетов в Украине. В первое время парк авиакомпании будет состоять из двух самолетов Boeing 737-800, которые ранее летали в МАУ”, – говорится в сообщении.

Авиакомпания совершит чартерные рейсы для доставки туристов из Украины в Кению.

График рейсов:

  • в систему туроператора внесены перелеты Киев-Момбаса из аэропорта Жуляны на 16, 25 апреля и 4 мая;
  • по пути в обе стороны самолет будет делать посадку для дозаправки в Египте без выхода пассажиров в терминал.

Авиаперевозчик намерен работать в сегменте бюджетных перевозок и совершать регулярные рейсы и чартерные перелеты по заказу туроператоров, рассказал ранее представитель акционеров Bees Airline Евгений Хайнацкий.

Справка Finnace.ua

Bees Airline будет использовать только три тарифа эконом-класса:

  • Самый дешевый тариф Light включает только перевозку ручной клади и не позволяет возврат и изменение билета.
  • Тариф Smart включает багаж 23 кг и разрешает менять дату вылета при оплате штрафа 50 евро и разницы между тарифами.
  • Тариф Flex включает багаж 23 кг, разрешает изменять дату перелета без оплаты штрафа и возврат авиабилета при оплате сбора 50 евро.

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По материалам Finance.UA
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