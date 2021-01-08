Вкладчики банков-банкротов в прошлом году получили 390 млн грн

По состоянию на 1 января 2021 года в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 73 действующих банка. На начало января 2021 года продолжается ликвидация 46 неплатежеспособных банков, ликвидация 50 банков завершена.
Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.
Средства Фонда. Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 января 2021 года, составила 16 021,9 млн грн. От регулярного сбора в Фонд в январе-декабре 2020 года поступило 4 065,6 млн грн.
Сколько получили вкладчики? В декабре 2020 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банков, находящихся в управлении Фонда, составили 17,0 млн грн. В общем за 2020 год вкладчики получили возмещения на общую сумму 390,7 млн грн.
По состоянию на 1 января 2021 года общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), составила 90 131,4 млн грн.
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