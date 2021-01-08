Минсоцполитики: пенсии будут повышаться в несколько этапов, однако есть «но»

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал об этапах повышения пенсии для украинцев в 2021 году и о возможных проблемах.
«У нас на 2021 год предусмотрено несколько этапов повышения пенсионных выплат, связанных с различными факторами. Во-первых, с 1 марта планируется провести индексацию пенсий, так называемое осовременивание, в соответствии с ростом 50% зарплаты, 50% инфляции – ориентировочно это будет около 11%. Далее у нас предусмотрен рост минимальной зарплаты дважды в 2021 году – это также влияет на размер пенсий, поскольку при определенных обстоятельствах размер пенсий должен быть не менее 40% от минимальной зарплаты. Третье, запланирован определенный рост социальных стандартов в виде прожиточного минимума – тоже будет подниматься дважды в 2021 году», – отметил Музыченко.
При этом он не исключает возможные проблемы с повышением пенсий.
«Если говорить о потенциальной возможности монетарного повышения пенсий, мы должны констатировать, что в Украине действует солидарная пенсионная система, и возможность ПФУ или правительства увеличивать пенсии неразрывно связаны с возможностями экономики. Что это значит? На сегодня каждый работающий человек платит ЕСВ – 22% от зарплаты. Исходя из того, какой мы имеем фонд оплаты труда и условия уплаты ЕСВ, а мы помним, что на период карантина у нас введены элементы защиты отдельных категорий работающих застрахованных лиц – это все влияет на суммы, которые будут уплачены в ПФУ», – заявил чиновник.
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