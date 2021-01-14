Биткойны на 140 млрд долларов застряли в кошельках с утраченными паролями

Около 20% биткойнов, добытых со времен создания виртуальной валюты в 2009 году, хранятся в электронных кошельках, к которым владельцы навсегда лишились доступа. После недавней серии курсовых рекордов стоимость этих биткойнов достигла около 140 млрд долларов.

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на данные Chainalysis.

Именно на фоне подорожания криптовалюты в последнее время стремительно возросло количество запросов от пользователей, которые хотят вернуть утраченный доступ к цифровым кошелькам. Только в одну компанию, которая помогает восстановить утраченные цифровые ключи, ежедневно обращаются около 70 человек. Это втрое больше, чем месяц назад.

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Проблема связана с особенностями технологии: программное обеспечение содержит сложный алгоритм, позволяющий создать логин для хранения биткойнов и связанный с ним ключ. Но в отличие от банков и платежных систем, в инфраструктуре биткойна нет службы восстановления или сброса паролей.

“Я тратил сотни часов, пытаясь вернуть кошельки”, – делится предприниматель из Лос-Анджелеса Брэд Ясар.

У него есть тысячи биткойнов, которые он добыл в первые дни появления технологии. Теперь это сотни миллионов долларов, но пароли утрачены много лет назад.