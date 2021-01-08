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Кабмин предоставит субсидии украинцам, использующим электроэнергию для отопления

Кабмин предоставит субсидии украинцам, использующим электроэнергию для отопления

Кабинет министров направит субсидии украинцам, использующим электроэнергию для отопления. Соответствующее поручение глава Кабмина Денис Шмыгаль дал Министерству социальной политики и Министерству финансов.

Об этом он сказал в ходе заседания правительства.

“Учитывая то, что был установлен единый тариф на электроэнергию с 1 января, поручаю Министерству социальной политики и Министерству финансов направить механизм субсидирования, который поможет людям, которые используют электроэнергию для отопления своих домов”, – отметил Шмыгаль.

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Глава Кабмина подчеркнул, что из-за увеличения тарифов в январе вырастут и субсидионные выплаты для людей.

“В Украине 3,1 млн домохозяйств получают субсидии для оплаты коммунальных услуг, средний размер 1600 гривен”, – отметил премьер и добавил, что правительство значительно упростило доступ к получению таких субсидий.

Напомним, 1 января вступило в силу постановление КМУ об отмене льготного тарифа первые 100 кВт на уровне 90 копеек. Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года.

По материалам РБК-Украина
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