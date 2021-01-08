Кабмин предоставит субсидии украинцам, использующим электроэнергию для отопления

Кабинет министров направит субсидии украинцам, использующим электроэнергию для отопления. Соответствующее поручение глава Кабмина Денис Шмыгаль дал Министерству социальной политики и Министерству финансов.
Об этом он сказал в ходе заседания правительства.
“Учитывая то, что был установлен единый тариф на электроэнергию с 1 января, поручаю Министерству социальной политики и Министерству финансов направить механизм субсидирования, который поможет людям, которые используют электроэнергию для отопления своих домов”, – отметил Шмыгаль.
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Глава Кабмина подчеркнул, что из-за увеличения тарифов в январе вырастут и субсидионные выплаты для людей.
“В Украине 3,1 млн домохозяйств получают субсидии для оплаты коммунальных услуг, средний размер 1600 гривен”, – отметил премьер и добавил, что правительство значительно упростило доступ к получению таких субсидий.
Напомним, 1 января вступило в силу постановление КМУ об отмене льготного тарифа первые 100 кВт на уровне 90 копеек. Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года.
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