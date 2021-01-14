Какие продукты больше всего подрожали за 2020 год (инфографика)

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в 2020 года. Подорожали необработанные продукты, а овощи значительно подешевели.
Об этом сообщается на сайте Госстата.
Какие продукты подорожали:
Что подешевело. В то же время лук подешевел на 42,9% до 5,1 гривен за килограмм, картофель на 24,9% до 10,2 гривен за килограмм, капуста на 21,5% до 4,8 гривен за килограмм, свекла на 17,3% до 5,4 гривен за килограмм, морковь на 6,3% до 6,0 грн за килограмм.
По данным Госстата, за январь-декабрь сигареты премиум-класса подорожали на 22,0% до 57,9 грн за пачку, а цены на водку выросли на 0,4% до 92,7 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 1,7% до 17,5 грн за бутылку.
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