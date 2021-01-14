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Какие продукты больше всего подрожали за 2020 год (инфографика)

Какие продукты больше всего подрожали за 2020 год (инфографика)

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в 2020 года. Подорожали необработанные продукты, а овощи значительно подешевели.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

Какие продукты подорожали:

  • по данным статистического ведомства, за 12 месяцев сахар подорожал на 46,2% до 20,9 гривен за килограмм;
  • гречневая крупа на 34,8% до 37,4 гривен за килограмм;
  • яйца на 30,4% до 27,5 гривен за десяток;
  • подсолнечное масло на 22,2% до 42,1 гривен за литр.

Что подешевело. В то же время лук подешевел на 42,9% до 5,1 гривен за килограмм, картофель на 24,9% до 10,2 гривен за килограмм, капуста на 21,5% до 4,8 гривен за килограмм, свекла на 17,3% до 5,4 гривен за килограмм, морковь на 6,3% до 6,0 грн за килограмм.

По данным Госстата, за январь-декабрь сигареты премиум-класса подорожали на 22,0% до 57,9 грн за пачку, а цены на водку выросли на 0,4% до 92,7 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 1,7% до 17,5 грн за бутылку.

Справка Finance.ua:

  • В ноябре 2020 года в украинских супермаркетах в плодоовощной категории товаров наибольшая наценка была на морковь. Показатель в среднем составлял 72%.
  • В НБУ заявили, что рост потребительских цен в Украине ускорился в конце 2020 года. Это происходило в условиях динамичного восстановления мировой и украинской экономики.
По материалам Finance.UA
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