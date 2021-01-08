Рост цен ускорился: НБУ назвал причины

Рост потребительских цен в Украине ускорился в конце 2020 года. Это происходило в условиях динамичного восстановления мировой и украинской экономики.
Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины относительно инфляции.
Как отметили в НБУ, фактическая потребительская инфляция превысила траекторию прогноза, опубликованного в “инфляционную отчете” за октябрь 2020 года, однако отвечала среднесрочной цели НБУ на уровне 5%, установленной в 2015 году.
“В декабре более динамичное, чем ожидалось, восстановление мировой экономики, дальнейшее увеличение внутреннего потребительского спроса, а также рост цен на энергоносители и отдельные продукты питания формировали проинфляционное давление. В то же время инфляцию и в дальнейшем сдерживало сужение спроса со стороны населения на отдельные услуги и непродовольственные товары”, – говорится в обзоре.
Цены на обработанные продовольственные товары за год выросли на 5,2%. Непродовольственные товары в целом за год подорожали на 1,6%. Стоимость услуг по итогам года выросла на 6,9%. Рост административно регулируемых цен по итогам года составил 9,9%. В декабре они продолжили ускоряться. “В частности, быстрее дорожал природный газ, что привело к уменьшению темпов падения цен на горячую воду и отопление. В то же время цены на алкогольные напитки сравнялись с прошлогодними, поскольку в 2020 году акцизы и минимальные розничные цены для них не повышались”, – говорится в комментарии.
Топливо за год подешевело на 10,5%. Впрочем, в декабре темпы падения цен на топливо в годовом измерении продолжали сокращаться, отметили в НБУ.
В НБУ напомнили, что в течение года инфляция в основном находилась ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п. Низкие темпы роста цен обусловлены негативным влиянием пандемии коронавируса и карантинных ограничений на экономическую активность и потребление. Падение мировых цен на энергоносители, а также снижение спроса на первоочередные товары и услуги поддерживали низкий уровень инфляции. Ослабление гривны сказывалось на потребительских ценах с определенным временным лагом.
“Учитывая существенное ослабление инфляционного давления и сокращение деловой активности в течение первой половины года, Национальный банк смягчал монетарную политику, чтобы способствовать восстановлению экономики и одновременно вернуть инфляцию к цели. Учетная ставка была снижена до рекордного уровня в 6%”, – отметили в НБУ.
“НБУ и в дальнейшем будет соблюдать режим инфляционного таргетирования для обеспечения умеренной инфляции на уровне среднесрочной цели 5%”, – говорится в обзоре.
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