0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 233 0

Рост цен ускорился: НБУ назвал причины

Рост цен ускорился: НБУ назвал причины

Рост потребительских цен в Украине ускорился в конце 2020 года. Это происходило в условиях динамичного восстановления мировой и украинской экономики.

Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины относительно инфляции.

Как отметили в НБУ, фактическая потребительская инфляция превысила траекторию прогноза, опубликованного в “инфляционную отчете” за октябрь 2020 года, однако отвечала среднесрочной цели НБУ на уровне 5%, установленной в 2015 году.

“В декабре более динамичное, чем ожидалось, восстановление мировой экономики, дальнейшее увеличение внутреннего потребительского спроса, а также рост цен на энергоносители и отдельные продукты питания формировали проинфляционное давление. В то же время инфляцию и в дальнейшем сдерживало сужение спроса со стороны населения на отдельные услуги и непродовольственные товары”, – говорится в обзоре.

Цены на обработанные продовольственные товары за год выросли на 5,2%. Непродовольственные товары в целом за год подорожали на 1,6%. Стоимость услуг по итогам года выросла на 6,9%. Рост административно регулируемых цен по итогам года составил 9,9%. В декабре они продолжили ускоряться. “В частности, быстрее дорожал природный газ, что привело к уменьшению темпов падения цен на горячую воду и отопление. В то же время цены на алкогольные напитки сравнялись с прошлогодними, поскольку в 2020 году акцизы и минимальные розничные цены для них не повышались”, – говорится в комментарии.

Топливо за год подешевело на 10,5%. Впрочем, в декабре темпы падения цен на топливо в годовом измерении продолжали сокращаться, отметили в НБУ.

В НБУ напомнили, что в течение года инфляция в основном находилась ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п. Низкие темпы роста цен обусловлены негативным влиянием пандемии коронавируса и карантинных ограничений на экономическую активность и потребление. Падение мировых цен на энергоносители, а также снижение спроса на первоочередные товары и услуги поддерживали низкий уровень инфляции. Ослабление гривны сказывалось на потребительских ценах с определенным временным лагом.

“Учитывая существенное ослабление инфляционного давления и сокращение деловой активности в течение первой половины года, Национальный банк смягчал монетарную политику, чтобы способствовать восстановлению экономики и одновременно вернуть инфляцию к цели. Учетная ставка была снижена до рекордного уровня в 6%”, – отметили в НБУ.

НБУ и в дальнейшем будет соблюдать режим инфляционного таргетирования для обеспечения умеренной инфляции на уровне среднесрочной цели 5%”, – говорится в обзоре.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.